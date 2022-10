Visoka uspeha proti Heliosu v superpokalu in Borcu v prvem krogu lige ABA sta v uvodu v novo sezono košarkarjem Cedevite Olimpije dala zalet, hkrati pa dvignila apetite navijačev. Težjega dela Ljubljančani ne bi smeli imeti niti z naslednjim tekmecem Splitom, s katerim se bodo pomerili danes ob 17. uri, nato pa sledita že precej težja preizkusa proti Bursasporju v evropskem pokalu in Crveni zvezdi v jadranskem tekmovanju.

Čeprav v športu zmage nikdar ne moreš vknjižiti vnaprej, kar so na svoji koži občutili košarkarji slovenske reprezentance, ki so se opekli v četrtfinalu evropskega prvenstva proti Poljski, pa Split za Olimpijo ne bi smel pomeniti previsoke ovire. Glavni cilj hrvaškega moštva v novi sezoni je obstanek v ligi ABA, tudi prva tekma z Budućnostjo pa je razkrila, da niso enakovredni najboljšim moštvom v regiji, saj so klonili s kar 35 točkami razlike. Prvo ime Splita je Shannon Shorter, ki je drugo leto član moštva trenerja Srđana Subotića. Če zmajem Američana uspe omejiti, bodo opravili že velik del posla.

»Gostovanje v Splitu je vedno zelo nevarno. Naši tekmeci premorejo ekipo z repom in glavo, sestavljajo pa jo dobri posamezniki. Moštvo ima izkušene igralce in nekatere mlade, ki dajejo energijo. Videli smo, da so bili v Podgorici blizu Budućnosti 28 minut tekme. V obrambi moramo igrati bolje, kot smo proti Borcu. Nekatere stvari moramo izboljšati, zato pričakujemo boljšo predstavo kot na zadnji tekmi. Smo samozavestni in se zavedamo, da smo favoriti. Naša naloga je, da pokažemo svojo kakovost,« pred obračunom v Splitu razmišlja trener Olimpije Jurica Golemac, ki bo bržčas lahko prvič računal na Karla Matkovića, po tekmi počitka pa se vrača tudi Rok Radović.

»Naša pričakovanja so visoka pred vsako tekmo. Split je nevarna ekipa, ne glede na to, da je zadnje sezone pri dnu lestvice lige ABA. Sestavljena je iz izkušenih igralcev, ki znajo igrati v tem tekmovanju in v njem nastopajo že vrsto let. Mi moramo, tako kot na vsaki tekmi, dati vse od sebe, če želimo priti do zmage,« pa razmišlja novinec v dresu Olimpije Marko Jeremić.

Liga ABA, 2. krog, danes ob 17. uri: Split – Olimpija, jutri ob 19. uri: Borac – FMP, nedelja ob 12. uri: Mega – Igokea, ob 17. uri: S. centar – Cibona, ob 19. uri: Mornar – Zadar, ponedeljek ob 16. uri: MZT – Partizan, ob 18. uri: C. zvezda – Budućnost.