Na majhnem prostoru se je lažje skregati

Ljubljanski župan Zoran Janković je nedavno izjavil, da motoristi od tega torka naprej nimajo več vstopa na območje za pešce v središču mesta. Ta napoved je bila nekoliko nenavadna, saj v prestolnici že leta velja, da motorna vozila (razen v času dostave med 6. in 10. uro) ne smejo na območje za pešce. Občinski odlok o urejanju prometa natančno predpisuje, da je to območje primarno namenjeno pešcem. Odlok sicer dovoljuje vstop tudi kolesarjem in uporabnikom posebnih prevoznih sredstev, a le pod pogojem, da vozijo s hitrostjo pešcev in slednjih ne ogrožajo. Torej je župan, kot kaže, želel povedati, da bodo mestni redarji sedaj bolj pozorni na kršitelje na motornih kolesih v pešconi in da bodo po obdobju izrekanja opozoril kršiteljem začeli deliti tudi kazni.