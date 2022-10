Breznik je novinarski konferenci, na kateri je govoril o nedavnem obisku predsednikov parlamentarnih odborov za evropske zadeve držav članic EU v Ukrajini, kritiziral zadržanost Slovenije do ukrajinskega vstopa v Nato. To je namreč v torek izrazila zunanja ministrica Tanja Fajon, pri čemer je kot razlog navedla velika varnostna tveganja.

V stranki SDS so kritični do vladnih stališč glede vojne v Ukrajini in ukrajinske zahteve po članstvu v Natu, kot tudi do odziva slovenske vlade na referendume, ki so jih ruske in proruske oblasti nedavno izvedle v štirih ukrajinskih regijah.

Po njihovi oceni se je vlada na vse to odzvala mlačno, Slovenija pa je »ena redkih novih držav članic zveze Nato, ki ukrajinskega članstva ni javno in odločno podprla,« so zapisali v izjavi za javnost. Dodali so, da gre pri tem za »nespametno in nepremišljeno potezo, ki lahko škodi mednarodnemu ugledu Slovenije«.

Poleg tega predsedniku odbora za zunanjo politiko iz vrst SD Predragu Bakoviću očitajo, da se je med zadnjimi pridružil podpisu skupne izjave predsednikov odborov za zunanje zadeve evropskih držav, ki je referendume v ukrajinskih regijah obsodila kot neveljavne in nezakonite.

Breznik je sicer 30. septembra kot predsednik odbora za evropske zadeve skupaj z predsedniki enakih odborov več držav članic EU obiskal Kijev. Po obisku so objavili skupno izjavo, v kateri so poudarili podporo suverenosti, neodvisnosti, enotnosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine znotraj njenih mednarodno priznanih meja.

Vnovič so tudi izrazili podporo ukrajinskemu članstvu v EU in ponovili zavezo glede politične, vojaške, gospodarske in humanitarne podpore Ukrajini v njenem boju proti Rusiji.

»Pozivamo vse relevantne države, da pripravijo zaključke o resničnih namerah Rusije in povečajo svojo podporo Ukrajini pri zoperstavljanju ruski agresiji, namesto da se vzdržijo dejanj pod krinko želje po vlogi mirovnikov, ki jih Rusija ne potrebuje,« so zapisali.