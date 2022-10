Gazprom bo znova vzpostavil dobavo plina Italiji

Ruski energetski velikan Gazprom bo znova vzpostavil dobave plina Italiji prek Avstrij. Konec minulega tedna je dobavo tega energenta ustavil, domnevno zaradi težav v transportu. Te naj bi nastale zaradi avstrijskega operaterja in naj bi bile posledice regulatornih sprememb, ki jih je Avstrija uvedla konec septembra. Pred začetkom ruske vojne v Ukrajini je Italija 95 odstotkov plina uvozila, od tega je okoli 45 odstotkov uvoza prišlo iz Rusije.

»Transport ruske nafte prek avstrijskega ozemlja se nadaljuje,« je v izjavi sporočil Gazprom. Dodal je, da so z italijanskimi kupci našli rešitev za težave, ki so nastale po regulatornih spremembah v Avstriji.

Avstrijski regulator E-Control je poudaril, da so bila nova pravila, ki so v veljavo stopila v soboto, »poznana vsem tržnim igralcem več mesecev«. Od vseh deležnikov hkrati pričakuje spoštovanj pravil in sprejetje ustreznih ukrepov, da bodo vsi izpolnili svoje obveznosti.