Celjski rokometaši, čeprav z najmlajšo ekipo v ligi prvakov, v prvih treh krogih niso razočarali z igro. Nasprotno, na vseh treh tekmah so prikazali všečen rokomet, saj so tako na Danskem z Aalborgom kot v Španiji z Barcelono klonili šele v končnici tekme, zato pa so v svoji dvorani presenetili Kiel. To so bili, vsaj na papirju, tudi trije najtežji nasprotniki v skupini, v kateri sta brez zmag le še Pick Szeged in Elverum. Premagal ju je tudi Nantes, ki je v prvem krogu izgubil v Kielcah.

Ovniček v Nantesu od leta 2019

Čeprav Nantes, ki v ligi prvakov igra petič, dvakrat se je prebil do zaključnega turnirja, prvič leta 2018 in drugič lani, ni tako zveneče ime, kot je PSG, ima odlično sestavljeno ekipo, ki jo že dolgo vodi Gregory Cojean. Svojo moč je pokazal že pred začetkom sezone z zmago nad Parižani v francoskem superpokalu, trenutno pa tudi vodi v francoskem prvenstvu. Zanj že vse od leta 2019 igra slovenski reprezentant Rok Ovniček, ki je v Francijo odšel iz Celja, v letošnji sezoni pa so prišli Jorge Maqueda, Kauldi Odriozola, Viktor Hallgrimsson, Ivan Pešić in Jéremy Toto. Kapetan ekipe je levo krilo Valero Rivera Folch, izkušeni španski rokometaš, vse vajeti igre pa ima v svojih rokah obetavni srednji zunanji Aymeric Minne, ki je z 19 zadetki tudi najboljši strelec Nantesa v letošnji sezoni lige prvakov.

»Nantes odlikuje zelo agresiven in fizičen rokomet, tako da se bo treba znova maksimalno boriti in dati vse od sebe. Želim si, da bi bilo v dvorani Zlatorog čim bolj glasno, saj bi podpora s tribun nedvomno dala krila naši mladi ekipi. Obljubljamo, da bomo tekmo odigrali maksimalno borbeno in dali vse od sebe,« si večjega števila gledalcev kot na zadnjih tekmah želi Alem Toskić, trener celjskih rokometašev, ki jim gre v domačem prvenstvu za zdaj vse po načrtih, saj so ob Trimu Trebnje edina ekipa brez poraza.

Tilen Strmljan si želi podpore navijačev

»Smo v dobri formi, tekma z Nantesom pa bo ponovno priložnost za dokazovanje na evropski sceni. Francozi igrajo zelo čvrsto obrambo in kot je dejal naš trener, so nasploh zelo fizična ekipa. Ob tem imajo odličen napad, saj praktično na vsaki tekmi dosežejo več kot 30 zadetkov. Zagotovo bomo morali odigrati najboljšo tekmo do zdaj, če jih bomo želeli presenetiti, a vsi skupaj verjamemo, da je ob polnem Zlatorogu možno prav vse,« je pred drugo domačo tekmo v ligi prvakov prepričan Tilen Strmljan.

»Pomembno bo, da bomo od prve minute čvrsti in zbrani v obrambi. Držati se moramo vseh dogovorov v svoji igri, trenerski štab nam je tudi že do podrobnosti predstavil vse odlike in slabosti Nantesa. Tudi sam si želim čim večjega števila gledalcev, z njihovo podporo se je zagotovo lažje zoperstaviti tekmecem, ki prihajajo v Zlatorog,« je še dodal celjski organizator igre, za katerega so to prve tekme v najmočnejši evropski rokometni ligi, saj je v vrste aktualnih slovenskih državnih prvakov prišel lani iz Ribnice.