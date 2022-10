Klavrn konec velikopotezne domačijskosti

Da upravo avtocestne policije čaka klavrna usoda, je bilo mogoče slutiti že ob njeni ustanovitvi. Ta je bila hkrati velikopotezna in domačijska. Policijski šefi, šef Darsa in notranji minister Aleš Hojs so konec marca 2021 slovesno odprli sedež nove samostojne policijske uprave v Postojni. Minister je vzneseno izrazil željo, da bi Dars v Postojni zgradil dodaten avtocestni priključek za hitrejši dostop policistov do avtoceste, čeprav je bilo jasno, da bo imela v Postojni sedež zgolj uprava (in ne operativci), ki se ji po avtocesti lahko mudi zgolj v službo in iz nje.