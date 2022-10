Le nežno zbodeni nacionalisti

Na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini se ponavlja vzorec. Vsakič znova v zraku obvisi vprašanje, ali se bodo okrepile sile, ki bi lahko res prinesle spremembo, BiH potisnile v smer države državljanov in reševale probleme ljudi, od zdravstva in ekonomije do infrastrukture in perečega izseljevanja mladih. Jo torej usmerile stran od razumevanja države kot skupka treh etničnih skupnosti, ko ena išče koristi na račun drugih dveh, in mehanizma, preko katerega politične elite treh strani prednostno skrbijo zase. Morda se zdi postavljanje tega vprašanja naivno tudi zato, ker je odgovor na koncu vselej praktično isti. In prav posebnih sprememb v to drugo smer sodeč po nedeljskih rezultatih niti tokrat ni pričakovati. So pa nekateri izidi le nakazali majhen premik, namreč izgubo podpore pri politikih, ki nacionalno komponento poosebljajo.