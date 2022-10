Po superpokalnem obračunu so košarkarji Cedevite Olimpije z odliko prestali še drugi preizkus v novi sezoni. Tokrat uvodnega v ligi ABA. Čeprav je šlo za pozno nedeljsko uro, se je v dvorani Stožice zbralo prek tisoč gledalcev, pred katerimi so kapetan Edo Murić in soigralci brez večjih težav na kolena spravili Borac iz Čačka ter znova navdušili s hitro in atraktivno predstavo. V 2. krogu bodo Ljubljančani že v petek gostovali v Splitu, nato pa jih naslednji teden čaka prva tekma v evropskem pokalu, ko bodo gostili lanskega krvnika v četrtfinalu drugokakovostnega evropskega tekmovanja Bursaspor.

Amar Alibegović blestel pred očmi očeta Teomana

Čeprav trener Jurica Golemac še vedno ne more računati na Zorana Dragića in Karla Matkovića, proti Borcu pa je bil zaradi zdravstvenih težav odsoten še Rok Radović, mu to pretiranih težav ni povzročalo. To pot ima namreč na voljo široko ekipo. »Radović je poškodbo staknil na superpokalu, a upam, da bom proti Splitu nanj in na Matkovića že lahko računal. Je pa bolečine v stegenski mišici začutil Lovro Gnjidić, tako da bomo videli, kako bo z njim. Igralci, ki niso bili z nami med pripravami, imajo več zdravstvenih težav, a imamo dovolj širok kader, da jih lahko nadomestimo. Moramo biti potrpežljivi in počakati, da se pozdravijo,« razmišlja Jurica Golemac, ki mora biti na uvodu v sezono zadovoljen. Njegovo moštvo namreč že zgodaj kaže spodbudne predstave, ki nakazujejo, da bi lahko bila pred zmaji uspešna sezona. »Napadalno smo odigrali dobro tekmo. Ker nismo še trenirali v polni postavi, nismo natančno vedeli, kaj pričakovati, a smo bili razpoloženi v napadu ter dobro predvidevali določene situacije. Imamo pa še veliko prostora za napredek v obrambi.«

Borac je bil enakovreden tekmec Olimpiji zgolj v prvi četrtini, nato pa so gostitelji prestavili v višjo prestavo in hitro odločila zmagovalca. Ljubljančani so imeli kar 14 skokov več od nasprotnika, zbrali izjemnih 26 asistenc ter bili znova razpoloženi pri metih za tri točke. »Borac je poskušal z menjavami v obrambi, nam postavil dve različni coni, a se nismo ustavili. To pa zato, ker je žoga krožila in smo ves čas iskali prostega soigralca. To na treningih ves čas poudarjamo, saj je to ena glavnih odlik kakovostnega moštva,« poudarja Golemac. Pri gostiteljih je kar pet igralcev doseglo dvomestno število točk, štirje 16 ali več. Med njimi Amar Alibegović, ki ga je s tribun spremljal tudi oče Teoman. »Po lanski sezoni smo vedeli, da moramo nemudoma pripeljati kakovostno štirico. Amar je bil na vrhu naših želja in srečni smo, da smo ga pripeljali. Je igralec, ki igra z veliko energije, ki rad trenira in želi napredovati. Hkrati ima veliko izkušenj, saj je igral za Virtus, ki je lani osvojil evropski pokal,« je s poletno okrepitvijo zadovoljen Golemac.

Kapetan zadovoljen z uvodom v sezono

Z 18 točkami je bil najboljši strelec Olimpije kapetan Edo Murić, ki je zadel tudi štiri trojke in sedmih poizkusov. »Ne bi se povsem strinjal, da smo bili slabi v obrambi. Začeli smo zelo dobro, na koncu pa koše dobivali iz vtekanj ali skokov v napadu. To so stvari, ki jih lahko popravimo in smo tudi jih med tekmo ter tako prednost dvignili na 20 točk in več. Potem smo, razumljivo, nekoliko padli, a Borac ves čas držali na povsem varni razdalji in uspešno sklenili tekmo. Dobro smo se pripravili na tekmeca, saj ga močno spoštujemo. V nadaljevanju sezone bo zagotovo presenetil kakšnega od favoritov. Zadovoljen sem, da smo na tak način odprli ligo ABA.«

Liga ABA, druge tekme 1. kroga: Zadar – S. Centar 96:67 (Božić 30; Drežnjak 15), Igokea – Mornar 83:91 (Nakić 16; Russell 41), C. zvezda – MZT 87:67 (Adams 16; V. Stojanovski 17), Cibona – Partizan 81:105 (Ljubičić 19; Vukčević, Punter in Trifunović po 14), Budućnost – Split 94:59 (Reynolds 16; Shorter 19), FMP – Mega 90:76.