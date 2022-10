Čeprav se sliši nenavadno, so mačke na Svalbardu prepovedane, in to zaradi okoljskih razlogov. Radi bi zaščitili lokalno favno, torej ptice, ki živijo v izoliranem ekosistemu in jih je tako in tako malo. Mačke so tako postale prepovedani hišni ljubljenčki. Bojda je nekoč nekomu uspelo na otok pretihotapiti mačko, a o tem ni znanega prav veliko, piše hrvaški portal Punkufer.

Od leta 1950 se v tem mestecu uradno »ne sme umreti« oziroma biti tam pokopan. Gre za zakon, ki je bil sprejet po ugotovitvi, da tam zakopana trupla ne razpadejo. V arktičnih razmerah in ekstremnem mrazu ostanejo ohranjena, tako da so v truplih pokojnikov našli tudi virus španske gripe. Truplo, v katerem se je ohranil omenjeni virus, je bilo pokopano leta 1918, znanstveniki pa so primer odkrili leta 1998.

Tako tiste, ki so zelo bolni in se jim bliža konec, iz kraja odpeljejo. Svoje zadnje dni preživijo v drugem delu Norveške, žaro pa je po smrti mogoče hraniti na pokopališču v Longyearbyenu.

Zaradi geografske lege je sonce v Longyearbyenu videti nekoliko drugače kot drugod po svetu. Na Svalbardu so le trije letni časi: polarno poletje, polarna zima in sončna zima. Od novembra do februarja sonca ni, pojavi pa se polarni sij. Sonce se pokaže v začetku marca, ko v mestu prirejajo solfestuk, praznovanje v počastitev tega veselega dogodka. Od takrat pa do maja traja obdobje sončne zime. Od maja do septembra je čas polarnega poletja in tako imenovanega polnočnega sonca, ki nevajenim otežuje spanec.

Glede na vremenske razmere in sneg avto tam ni najbolj praktično prevozno sredstvo. Snežni skuterji so veliko bolj enostavna rešitev, še posebej v zimskih mesecih. Tako pomembni so, da jih je več kot prebivalcev. Vožnja in snežna tura, na kateri lahko občudujete svet ledenih gora, nekdanjih lovskih skrivališč, ledenikov in arktičnih živali, sta na voljo v sklopu turistične ponudbe. Poleg vožnje s skuterjem se lahko preizkusite tudi v vožnji s pasjo vprego.

Povprečne poletne temperature na Svalbardu se gibljejo od 3 do 7 stopinj Celzija, povprečne zimske temperature pa od minus 13 in minus 20. Najvišja doslej izmerjena temperatura je 21,3 stopinje, najnižja pa minus 46,3. Do Longyearbyena lahko priletite iz Osla, let pa traja približno tri ure.