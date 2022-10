Rozana Bažec je svetovalka smeri psihosinteza in likovna terapevtka. Seznam njenih preteklih projektov in zanimanj je dolg; veliko časa se je recimo posvečala čustveni inteligenci in ozaveščanju o pomeni izboljšanja kakovosti vsakodnevnega življenja. Že več kot dvajset let sodeluje z Društvom SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, sama pa je ustanovila tudi svoj zasebni zavod. Leta 2008 je bila v skupini terapevtk in terapevtov, ki so se odločili, da Obalno-kraška regija potrebuje organizacijo, ki bo ljudem približevala dobrobiti psihoterapije, svetovanja in psihosocialne pomoči. Nastal je Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper, ki povezuje skoraj trideset terapevtk in terapevtov, ki delujejo v kar desetih različnih terapevtskih modalitetah.

»Naša velikanska posebnost je naša raznolikost. Delujemo na ogromno različnih načinov in naše članice in člani se poslužujejo zelo različnih pristopov k terapiji. A ti pristopi se med seboj ne ogrožajo, nismo si konkurenca, pač pa se dopolnjujemo, oplajamo in medsebojno učimo ter podpiramo. V naši raznolikosti je moč, da lahko za vsako osebo, ki potrebuje pomoč, resnično najdemo pravo pot, takšno, ki bo ustrezala samo njej,« pojasnjuje Rozana Bažec in doda, da si tudi predsedovanje društvu med člani kar malo »podajajo«.

»Zelo smo ponosni, da naše društvo, ki je živ, razgiban in dinamičen organizem, ohranjamo v dobri formi že toliko let. Seveda usklajevanje med toliko ljudmi ni zmeraj preprosto, kakor ni preprosto delovanje v nevladnem sektorju. Veliko število terapevtk in terapevtov je od nas sčasoma zahtevalo delno diferenciacijo, tako da smo se razdelili na projekte in aktivnosti, a vse pomembnejše odločitve še zmeraj družno sprejemamo na sestankih vseh članic in članov društva,« pravi Rozana Bažec.

Poskrbeti zase

Osnovna dejavnost Centra za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper je nudenje psihoterapije in psihosocialnega svetovanja vsem, ki to potrebujejo.

»Smo na razpolago ljudem. Zelo se trudimo, da bi pomoč prišla resnično do vseh, tudi najšibkejših členov družbe. Zelo zavzeto se prijavljamo na različne občinske razpise, s pomočjo katerih lahko nudimo psihoterapijo in psihosocialno pomoč tudi tistim, ki si tega sicer ne morejo privoščiti. Tega je vedno več, ponujamo svetovanja za otroke, najstnike, šolarje, izvajamo delavnice, seminarje, okrogle mize. Z zdravljenjem preteklih travm se trudimo osmišljati življenje in delati na tem, da bodo naša življenja jutri bolj kakovostna.«

Prav v teh tednih so zagnali projekt Moja zgodba iz tišine, s katerim se želijo še bolj povezati s prostorom, v katerem društvo živi. »Obalno-kraška regija, Istra, Kras, Trst, je še zmeraj polna neizpovedanih kolektivnih in individualnih travm, ki izhajajo iz specifičnosti našega prostora. S projektom želimo zbrati zakopane zgodbe o življenjskih preizkušnjah vojnega in povojnega obdobja v teh krajih, zgodbe pripadnikov narodnostnih manjšin, ki so doživljali zapletene situacije v okolju večinskega naroda, zgodbe oseb, ki so po drugi svetovni vojni ostali v teh krajih, ki so se izselili, priselili … S projektom želimo zbrati zgodbe posameznic in posameznikov – prek spletne strani, Instagrama, Facebooka, na terenu -, saj je to, da o neki travmi, notranjem konfliktu spregovorimo, izjemno pomembno za razreševanje posledic travme in je pomemben pripomoček pri zdravljenju njenih posledic – tako za posameznika kot za družbo,« pojasnjuje Rozana Bažec.

»Želimo si, da bi država več pozornosti in denarja namenjala projektom za zdravljenje posameznikov in družbe. Premalo se posvečamo psihološkemu zdravju človeka. Kako živeti zdravo psihološko zdravje? Saj je res - izobrazba je pomembna, služba je pomembna, a najpomembnejše je to, da je človek dobro sam s seboj. Da zna zaceliti svoje pretekle rane, da razume obstoj svojih travm in se nauči živeti sam s sabo. Le tako bo lahko živel z drugimi v zdravih medsebojnih odnosih.«

»Naš čas je poln strahov. Bombardirajo nas z napovedmi, tega ne bo, onega ne bo, ljudje smo prestrašeni. S sodelavkami in sodelavci želimo ljudem pomagati, da pridejo v stik z rešitvami, ki jih imajo znotraj sebe. Kajti vsak človek ima zdravi del sebe, s katerim lahko vstopi v kakovostno in zadovoljno vsakodnevno življenje. Ne pozabimo na to,« poudarja Rozana Bažec: »Svoje življenje lahko izboljšamo.«

Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper

Podrobnejši opis delovanja Centra za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper z natančnim seznamom (in življenjepisi ter specifičnimi znanji in področji delovanja) vseh članic in članov - terapevtk in terapevtov - društva najdete na spletnem naslovu www.cppk.si. Čutite potrebo po spreminjanju, osmišljanju, izboljšanju svojega življenja? Korak do kompetentne sogovornice ali sogovornika je preprost: dovolj je navadno elektronsko sporočilo na psihoterapija.info@gmail.com. V Centru poudarjajo, da se zmeraj zelo potrudijo in poiščejo pravo terapijo za vsakega človeka posebej; ogromno energije pa vlagajo tudi v to, da so terapije dostopne vsem, tudi tistim, ki si jih sicer finančno ne bi mogli privoščiti.

Sicer pa ne spreglejte pomembnega projekta, ki ga v društvu izvajajo v teh mesecih, Moja zgodba iz tišine. Imate tudi vi kakšno svojo zakopano zgodbo iz Istre, Krasa ali Trsta o življenjski preizkušnji vojnega in povojnega obdobja? Poznate osebe, ki so kot pripadnice narodnostnih manjšin doživljale zapletene situacije v okolju večinskega naroda? Ali pa zgodbe ljudi, ki so po drugi svetovni vojni ostali v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, ali ki so se izselili, priselili? Kliknite na www.mojazgodbaiztisine.si in delite svoje izkušnje! Ubeseditev notranjega konflikta pomaga pri razreševanju posledic travme in je pomemben pripomoček pri zdravljenju njenih posledic!