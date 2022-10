Dober mesec dni je še ostal do začetka evropskega rokometnega prvenstva za ženske (od 4. do 20. novembra), ki ga bo ob Črni gori (Podgorica) in Severni Makedoniji (Skopje) gostila tudi Slovenija. Dvorana Zlatorog v Celju bo gostila skupino B, v kateri bo Slovenija moči merila z Dansko, Švedsko in Srbijo, dvorana Stožice v Ljubljani pa skupino A, v drugem delu skupino I, v katero se uvrstijo po tri najboljše reprezentance iz skupine A in B, ter zaključni del (polfinale, finale, tekmi za tretje in za peto mesto). Slovenska reprezentanca se je kot gostitelj avtomatsko uvrstila na prvenstvo stare celine, v soboto pa je sklenila zadnji pripravljalni cikel pred začetkom sklepnih priprav 24. oktobra. V okviru tedna Evropske rokometne zveze (EHF) je odigrala še drugo medsebojno tekmo z Madžarsko. Po četrtkovem neodločenem izidu v Celju (22:22) so izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića dva dni kasneje v Stožicah slavile zmago. Bilo je 21:19 (11:9).

Elizabeth Omoregie z goloma za zmago

Če so slovenske rokometašice obračun v Celju odprle dobro, je bilo v Stožicah drugače. Madžarke so namreč hitro povedle, a se je izkazalo, da je bil to samo začetni navdih. Slovenija je namreč že sredi prvega polčasa vodila, nato pa prednosti do glavnega odmora, na katerega je šla z dvema zadetkoma prednosti, ni več izpustila iz rok. Varovanke selektorja Adžića so v nadaljevanju podvojile prednosti, a se nasprotnik ni predal in je tri minute pred koncem izid poravnal na 19. Kazalo je, da bo Madžarska podobno kot v Celju, ko je izenačujoč zadetek dosegla pet sekund pred koncem, znova zapretila v zaključku, a so Slovenke do konca obračuna zaklenile svoja vrata, Elizabeth Omoregie pa je z dvema goloma poskrbela za zmago Slovenije, ki bo do evropskega prvenstva odigrala še dve pripravljalni tekmi, obe proti Hrvaški. Z devetimi goli je bila pri gostiteljicah daleč najbolj učinkovita Tamara Mavsar. Nina Zulić jih je dodala štiri, izkazala pa se je tudi vratarka Maja Vojnović, ki je zbrala 12 obramb. Elizabeth Omoregie je na koncu dosegla tri gole, Tjaša Stanko dva, Valentina Klemenčič, Nataša Ljepoja in Barbara Lazović pa po en gol.

»Pomembno je, da smo v tem tednu odigrali dve tekmi na izredno visoki ravni in s tem pokazali delček tistega, kar želimo prikazati na evropskem prvenstvu. V igri smo naredili nov odločen korak naprej. Po Ani Gros, ki ni igrala zaradi poškodbe, smo v prvem polčasu ostali brez Nataše Ljepoja, ki je začutila manjšo bolečino v kolenu in je preventivno več nismo poslali v igro. Madžarska je tekmec po meri, ki v napadu igra izredno dobro. To je pokazala tudi na obeh tekmah. A mi smo jih na dveh obračunih omejili na 39 golov, kar je način, na katerega lahko naredimo dober rezultat na tekmovanju. Bo pa seveda ob tem potrebno izboljšali realizacijo v napadu,« je misli po zmagi strnil selektor Slovenije Dragan Adžić. Zadovoljna je bila tudi vratarka Maja Vojnović, ki je po poškodbi gležnja znova med vratnicama stala celotno tekmo. »Vratarka je precej odvisna od obrambe ekipe, ki je tokrat dobro delovala. Ti dve tekmi sta bili dobra popotnica za evropsko prvenstvo. Tam nas uvodoma čaka zahtevna skupina, ki nam sama po sebi daje ogromno motivacijo.«

Od Celja do Ljubljane

Tekma med Slovenijo in Madžarsko je imela svečani dogodek, saj so ob polčasu v osrednjo slovensko dvorano prinesli uradno žogo evropskega prvenstva. Dober mesec pred začetkom turnirja je potekala tudi akcija »Žoga tisočerih dotikov«. Okoli tisoč predstavnikov iz 27 slovenskih rokometnih klubov si je uradno žogo prvenstva podajalo med Celjem in Ljubljano. Potovanje uradne žoge se je začelo pred celjsko dvorano Zlatorog ob 7. uri, nato pa krenila na 80 kilometrov dolgo pot preko Žalca, Vranskega, Tuhinjske doline, Kamnika in Domžal do Ljubljane.