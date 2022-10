Namesto invazivk bleščeče trgovine

Ljubljanski mestni svetniki bodo na zadnji seji tega sklica pripravili vse potrebno, da bo ob Barjanski cesti lahko zraslo novo nakupovalno središče. Na zemljišču, ki ga je že pred časom kupil zasebni tuji investitor (Spar) prav z namenom, da bi tam postavil novo trgovinsko središče. Lokacija res ne bi mogla biti boljša: tik ob obvoznici, kar pomeni, da so potencialni kupci tudi vsi mimovozeči tranzitni potniki ali pa dnevni migranti, ki se po tej poti odpravljajo iz prestolnice domov. Prav na takih pozicijah rastejo trgovinski centri v vseh mestih sveta in Ljubljana pri tem nikakor ni izjema, saj prestolnica že ima nekaj velikih trgovskih središč ob najbolj tranzitnih obvoznicah in avtocestah. V prid novega trgovinskega središča na lokaciji ob Barjanski govori tudi to, da bo na sosednjih zemljiščih v prihodnosti zrasla stanovanjska soseska, nedaleč stran pa bo vsak hip končana še ena soseska, kar pomeni, da bo imel trgovinski center dobro domačo bazo.