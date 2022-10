Elizabeta II. je Liz Truss, ki je v bitki za vodenje konservativne stranke po odhodu Borisa Johnsona premagala nekdanjega finančnega ministra Rishija Sunaka, na položaj imenovala le dva dneva pred smrtjo.

Po obdobju žalovanja in pogrebu je novi finančni minister Kwasi Kwarteng 23. septembra predstavil več milijard funtov težak paket, s katerim naj bi pomagali gospodinjstvom in podjetjem, ki se soočajo z naraščajočo inflacijo. Napovedal je številna znižanja davkov, ki naj bi po ocenah državo do leta 2026 stala skoraj 45 milijard funtov.

Gre za največji sveženj ukrepov za znižanje davkov na Otoku v zadnjih 50 letih. Nova premierka je sicer nižje davke postavljala v ospredje med svojo kampanjo za vodenje stranke, češ da bodo z njimi spodbudili rast.

A sveženj je zamajal britanske finančne trge, vrednost funta je strmoglavila na zgodovinsko nizko raven, obresti na britanske državne obveznice pa so na sekundarnem trgu poskočile in posredovati je morala celo centralna banka.

Kritično se je odzval tudi Mednarodni denarni sklad (IMF) ter opozoril, da bi lahko znižanje davkov še pospešilo rast cen življenjskih potrebščin.

Truss je, potem ko se več dni ni oglasila, v četrtek branila načrt vlade in napovedala, da bo pri njem vztrajala. Po njeni oceni so začrtali pravo pot za spodbuditev rasti in umiritev inflacije.

A v britanski javnosti dvomov ne manjka, vprašanje je tudi, kolikšno podporo ima Liz Truss v stranki. Da ta ni enotna, se je pokazalo že poleti, ko so iskali novega premierja. Med poslanci stranke je več podpore užival Sunak, članstvo je nato izvolilo nekdanjo zunanjo ministrico, ki pa ni bila deležna tako velike podpore kot večina njenih predhodnikov.

Sunak je že med kampanjo načrte Trussove o znižanju davkov označeval za pravljice ter pozival k fiskalni disciplini. Na kongres ga po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ne bo, tako kot ne nekdanjega premierja Johnsona.

Dogajanje gre na roke opozicijskim laburistom, ki so že ob odstopu Johnsona pozivali k predčasnim volitvam. Glede na javnomnenjske raziskave jim je javnost čedalje bolj naklonjena.

V četrtek objavljeni rezultati instituta YouGov so pokazali, da bi na volitvah zanje glasovalo 54 odstotkov vprašanih, za konservativce pa le 21 odstotkov. Tako velika razlika med strankama je bila nazadnje v 90. letih prejšnjega stoletja, ko je bil na vrhuncu priljubljenosti laburistični premier Tony Blair.

Kongres konservativcev bo trajal do srede, v ponedeljek bo udeležence nagovoril finančni minister Kwarteng, premierka pa bo imela govor ob zaključku.