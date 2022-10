Kot je poudarila predsednica komisije, je Bolgarija svoj čas dobavljala okoli 80 odstotkov vsega plina iz Rusije. 182-kilometrski plinovod med grškim krajem Komotini in bolgarsko Staro Zagoro, ki ga je finančno podprla EU, pa povezuje Bolgarijo s plinovodom, ki vodi od Azerbajdžana prek Turčije in Grčije do Italije.

Po navedbah von der Leyen lahko ta povezovalni plinovod, ki je bil zasnovan leta 2009, graditi pa se je začel pred tremi leti, zadosti celotnim potrebam Bolgarije.

Slovesnosti v Sofiji so se poleg predsednice Evropske komisije in gostitelja, bolgarskega predsednika Rumena Radeva, udeležili še predsedniki Azerbajdžana, Severne Makedonije in Srbije, kot tudi predsednika vlad Grčije in Romunije.