Celjani so na zadnjih dveh gostovanjih v Barceloni pridelali kar 38 golov minusa (21:45 leta 2019, njihov rekordni poraz v zgodovini evropskih tekem, in 28:42 leto kasneje), na 17. medsebojni tekmi pa so bili v četrtek zvečer blizu svoji peti zmagi proti gigantu iz Katalonije. Po domači zmagi proti Kielu (38:36) je v Barceloni po sedmem golu Hrvata Anteja Ivankovića, prvega strelca pivovarjev v Španiji za vodstvo s 27:26, kazalo na še en skalp evropskega velikana. Toda v končnici so desetkratni klubski prvaki Evrope uveljavili posamično kakovost svojih igralcev, do konca tekme naredili delni izid kar 12:3 in tudi zaradi Celjanov, ki so v tem delu igre padli skoraj brez izstreljenega naboja, (p)ostali edina ekipa v skupini B (v skupini A je edini madžarski Veszprem), ki ima po treh tekmah maksimalni točkovni izkupiček.

»Čestitke moji ekipi za izjemno borbeno in pogumno predstavo. Dokazali smo, da se nikogar ne bojimo in da se lahko odlično zoperstavimo tudi najboljšim v Evropi. Končni izid sicer ne kaže realne slike celotnega dogajanja na tekmi, vendar je bila nedvomno nova koristna izkušnja za našo mlado zasedbo,» je razplet v dvorani Blaugrana ocenil celjski trener Alem Toskić. Popularni Toskebi se lahko v klubsko zgodovino vpisal kot prvi, ki je Barcelono premagal po aprilu 2005 (34:31 v Zlatorogu v polfinalu evropske lige prvakov), in prvi, ki bi lahko oplemenitil doslej edino zmago pivovarjev na gostovanjih v prestolnici Katalonije po več kot 25 letih (premierna s 26:22 v polfinalu marca 1997).

Po regeneraciji prihaja Koper

Pri prvem vodstvu gostov s 25:24 je sicer odlični Aleks Vlah zapravil »zicer« za plus dva, potem pa je sledila kazen ekipe trenerja Carlosa Ortege, ki se lahko pohvali s tem, da je eden petih (poleg njega še Talant Dušebajev, Momir Ilić, Filip Jicha in Börge Lund), ki je postal klubski prvak Evrope kot igralec (šestkrat) in trener (2022). »Čeprav nam je Barcelona nekajkrat ušla za štiri, pet golov, se nismo zmedli in smo še naprej kazali našo dobro igro. V drugem polčasu smo nekajkrat vodili, toda na koncu na žalost morali priznati tekmečevo premoč. Prikazali smo veliko dobrega v igri, a po drugi strani smo videli, da Barcelona kaznuje vsako najmanjšo nasprotnikovo napako in naredi visoko razliko,« je priznal trener Toskić.

Pivovarje zdaj najprej čaka nedeljski domači obračun s Koprom v slovenski ligi (začetek ob 16. uri), nato pa v sredo ob 18.45 v Zlatorogu še tekma s francoskim Nantesom v evropski ligi prvakov. »Pomembno je, da se fantje najprej dobro regenerirajo, kajti tekme doma in v Evropi si hitro sledijo druga za drugo. Vendar zaenkrat še ne razmišljamo o Nantesu, kajti najprej bo naš tekmec Koper, proti kateremu imamo samo en cilj. Želimo si novih dveh točk v državnem prvenstvu, ki ne glede na ligo prvakov ostaja naš glavni cilj v letošnji tekmovalni sezoni,« dodaja Toskić.

Skupina B, 3. krog: Barcelona – Celje Pivovarna Laško 38:30 (19:15), Nantes – Elverum 41:30 (20:14), Kiel – Pick Szeged 34:29 (15:14), Aalborg – Kielce 28:30 (15:17), pari 4. kroga, sreda, 5. oktober: Celje Pivovarna Laško – Nantes (ob 18.45), četrtek, 6. oktober: Pick Szeged – Aalborg, Elverum – Barcelona (obe ob 18.45), Kielce – Kiel (20.45).