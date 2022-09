Če je bil superpokalni obračun proti Heliosu nekakšen uvod v novo sezono, se zdaj za košarkarje Cedevite Olimpije začenja zares. Nedelja prinaša prvo tekmo v ligi ABA, ko bo ob sicer precej neugodnem terminu ob 21. uri v Stožicah gostoval Borac. Moštva iz Čačka sicer ne gre podcenjevati, a hkrati tudi ne zgrešimo, če zapišemo, da bi si Ljubljančani za prvi preizkus v jadranskem tekmovanju težko želeli bolj primernega nasprotnika.

Uvodni signali pozitivni

Pripravljalno obdobje za Cedevito Olimpijo sicer ni bilo idealno, saj so zaradi reprezentančnih obveznosti manjkali Edo Murić, Zoran Dragić, Karlo Matković in Lovro Gnjidić. Po poškodbi Dragića se je pozno ekipi pridružil Aaron Harrison, ki je sicer podpisal zgolj dvomesečno pogodbo, a že izrazil željo, da bi ostal v Ljubljani do konca sezone. Na podlagi videnega bo o tem odločalo vodstvo kluba, ki je sicer zadovoljno, da je tako pozno na trgu našlo tako kakovostnega posameznika. Nekaj časa bo od Dragiću manjkal še Matković, ki je še na evropskem prvenstvu staknil poškodbo gležnja in trenira po posebnem programu.

Čeprav je res, da superpokalni obračuni ne pomenijo veliko in da pravi in resni obračuni Ljubljančane šele čakajo, pa so vsaj uvodni signali izredno pozitivni. Golemac bo imel na voljo široko rotacijo, svoj doprinos sta proti Domžalčanom dala tudi Mirko Mulalić in Jan Kosi, ki sta v moštvu bolj zaradi slovenske kvote osmih igralcev v državnem prvenstvu in pokalu, a se lahko nanju Golemac v primeru poškodb ali kakšnih drugih nepredvidljivih situacij brez težav zanese. V Škofji Loki so obračun zaradi omejitve štirih tujcev s klopi spremljali Harrison, Gnjidić in Marko Radovanović, ki bodo proti Borcu debitirali v novi sezoni. Zmaji so zgodaj pokazali dobro strelsko formo, predvsem Yogi Ferrell, za katerega je očitno, da na parketu močno uživa, kar je bil zagotovo tudi eden glavnih razlogov, da se je vrnil v Ljubljano.

Borac z nespecifično igro

Borac že četrto sezono zapored vodi Marko Marinović, ki je v igralski karieri eno sezono preživel tudi v dresu Olimpije, ob tem pa je eden od pomočnikov selektorju Svetislavu Pešiću v srbski izbrani vrsti. V lanski sezoni se je moštvo iz Čačka za obstanek reševalo na dodatnih tekmah, kljub temu, da je zasedlo enajsto mesto in sta bila za njim na lestvici tako Split kot Zadar. Zaradi izpolnjenega maksimalnega števila klubov iz iste države (5) v tekmovanju je namreč prvak 2. lige ABA Zlatibor za vstop med jadransko elito meril moči z najslabšim srbskim klubom, a proti Borcu ni imel pravih možnosti in seriji na dve zmagi klonil na dveh obračunih. Čačani so v poletnem obdobju izgubili nekaj pomembnih igralcev, saj so odšli Ilija Đoković, Lautaro Lopez, Marko Pecarski, Ivan Marinković, Duda Sanadze in Stefan Janković. Moštvo je to pot mlado in brez ekstremne višine, saj je z 206 centimetri najvišji Nemanja Todorović. Posledično igra Borac hitro, igralci pa med igro menjajo igralne položaje in so posledično sila neugodni za nasprotnike.

»Prva tekma sezone je vedno določena uganka, saj ne vemo točno, kako bomo na parketu delovali. Premalo časa namreč treniramo v polni postavi, da bi lahko imeli vse odgovore. Na treningu sicer vse skupaj deluje dobro, zato optimistično pričakujemo Borac, ki je sila neugoden nasprotnik in je v pripravljalnem obdobju dobil denimo Partizan. Ekipo že dolgo časa vodi Marinović, ki opravlja izjemen posel. Igrajo moderno in hitro košarko s posamezniki, ki so dobri strelci. Moramo biti pripravljeni tudi na nespecifično igro Borca, v kateri tudi visoki igralci veliko mečejo od daleč,« opozarja Jurica Golemac. Kapetan ekipe Edo Murić si ob zmagi želi tudi dobro zapolnjenih tribun v Stožicah. »Sestavili smo dobro moštvo, ki lahko prav na vsaki tekmi in proti vsakemu tekmecu krene na zmago. Borac je ekipa s karakterjem, zato bomo morali biti maksimalno osredotočeni in dati vse od sebe, da ligo ABA začnemo z zmago. V domači dvorani presenečenj ne smemo dovoliti.«