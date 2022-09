Topel dom ali mrzla kletka?

Dolgo smo čakali in, začuda, dočakali. Namreč izjavo: »Žensk v Sloveniji ne ogrožajo migranti, zanje je najbolj nevaren kraj dom.« In to ne spet iz ust kakšne preslišane predstavnice NVO, ampak je to izjavila notranja ministrica Tatjana Bobnar. Ki je končno presekala desetletja pod preprogo pometana ali tendenciozno interpretirana dejstva o skrb vzbujajoče nasilju »tujcev« nad ženskami v Sloveniji. In to v času, ko so se tudi ob aferi Fotopub oglasili tisti, ki problem spolne zlorabe politično zlorabljajo z redukcijo na levi politični pol, na »Ljubljano«, ki jo desnica za svoje politične namene preostali Sloveniji vztrajno prikazuje kot večni vir vsega zla, in na sodobno kulturo kot toplo gredo deviacij.