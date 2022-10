Črn ekran

“A gledaš nacionalko?« me je doletelo vprašanje, ravno ko smo zavijali z obvoznice na avtocesto. »Ne, na poti domov sem, kaj se pa dogaja?« »Skupinska prometna nesreča se dogaja v TV-studiu. Pokliči me, ko boš doma in si boš za nazaj pogledala predvolilno oddajo.«