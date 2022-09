Kot je to zdaj že v navadi, tudi lanska sezona lige ABA ni minila brez izgredov. Na zadnji tekmi finalne serije med kasnejšim prvakom Crveno zvezdo in Partizanom so delilci pravice morali celo izprazniti dvorano Aleksandra Nikolića, kar je znova pod vprašaj postavilo obstoj tekmovanja. A na koncu se v tem pogledu ni zgodilo prav nič, saj je vsem akterjem kristalno jasno, da je jadransko tekmovanje rešilna bilka za košarko na prostoru nekdanje Jugoslavije. Domača prvenstva so namreč kakovostno preveč podhranjena, da bi nudila resno alternativo. Tokratna sezona lige ABA bo tako že 22., v njej pa bo imela Slovenija le enega predstavnika – Cedevito Olimpijo. Lani ji je družbo še delala Krka, ki pa je zasedla zadnje mesto in tako vsaj za eno sezono zdrsnila v drugo ligo, medtem ko je napredoval MZT iz Skopja. Novost v jadranskem tekmovanju je število ekip, ki se uvrsti v končnico. Od 14 predstavnikov se bo v izločilne boje prebilo najboljših osem. V četrtfinalu in polfinalu igrajo na dve zmagi, v finalu pa na tri.

Crvena zvezda in Partizan z zvezdniškima zasedbama

Favorita v novi sezoni sta jasna. Crvena zvezda in Partizan bosta v naslednji sezoni igrala v evroligi, v želji po konkurenčnosti na dveh frontah pa sestavili dragi in izredno kakovostni zasedbi. Crveno zvezdo je zapustil trener Dejan Radonjić, ki je odšel k Panathinaikosu, zamenjal pa ga je nekdanji trener FMP Vladimir Jovanović. Z Radonjićem so odšli nekateri nosilci (Nikola Kalinić, Austin Hollins, Dejan Davidovac, Nathan Wolters, Aaron White), a so jih pri rdeče-belih znali nadomestiti. Novinci so Nemanja Nedović, Hassan Martin, John Holland, Dalibor Ilić, Filip Petrušev, Benjamin Bentil, Jaylen Adams in Miroslav Raduljica, klub pa je v resnih pogovorih še s Stefanom Jovićem. »S prihodom Jovanovića so se nekatere stvari spremenile. Radonjić je bil dolga leta tu, razen vmesnega premora. Vsi smo bili navajeni na njegov način dela. Imamo kakovost, potrebovali bomo le nekaj časa, da se stvari zložijo. S pravim pristopom in delom lahko naredimo veliko. Všeč mi je, da imamo več igralcev kot lani, kar pomeni, da bomo lahko zdržali naporen ritem,« pravi organizator igre Nikola Ivanović.

Tudi pri Partizanu niso čakali križem rok. Jasno, trener Željko Obradović se je vrnil z željo po osvajanju lovorik, kar mu je lani spodletelo. Klub je zadržal vse nosilce igre, ki jim je dodal štiri odmevne okrepitve – Danila Anđušića, Danteja Exuma, Jamesa Nunnallyja in Ioannisa Papapetroua. Del moštva je še naprej občasni slovenski reprezentant Gregor Glas, ki je na začetku lanske sezone dobival precej priložnosti za igro, v drugem delu pa skoraj več nič. Glede na imena v ekipi se mu tudi v prihodnji sezoni bolj kot ne obeta sedenje na klopi. »Skozi priprave smo napredovali iz tedna v teden. Še vedno se spoznavamo in navajamo eden na drugega. Žoga zdaj v napadu že lepo kroži, pomagamo si tudi v obrambi. Delamo z idejo, da bo vse na svojem mestu, ko bo to najbolj potrebno,« sporoča Željko Obradović.

Pri Olimpiji želijo večkrat napolniti Stožice

Za Crveno zvezdo in Partizanom sta po kakovosti lanska polfinalista Budućnost in Cedevita Olimpija, ki bosta nastopala tudi v evropskem pokalu. Pri Podgoričanih je Aleksandra Džikića na mestu trenerja zamenjal Vladimir Jovanović, moštvo pa so precej prevetrili. Odšla je kar deveterica igralcev, novinci pa so Kenan Kamenjaš, Cameron Reynolds, Phil Booth, Trae Bell-Haynes, Aleksa Ilić, Aleksandar Lazić, Alpha Kaba in Aaron White. Od klubov v ligi ABA bo v evropskih tekmovanjih nastopala še Igokea, in sicer v Fibini ligi prvakov. V kvalifikacijah za omenjeno tekmovanje je nastopal še FMP, a v finalu enega izmed kvalifikacijskih turnirjev klonil proti danskemu predstavniku Bakken Bears.

Pri Cedeviti Olimpiji bo v letošnji sezoni poudarek na evropskem pokalu, saj so v vodstvu kluba smotrno ocenili, da se lahko preko njega lažje prebijejo v evroligo. A tudi lige ABA nikakor ne bodo zapostavljali. »Najboljše štiri ekipe v ligi ABA so se izredno okrepile. Izstopata Crvena zvezda in Partizan, zadaj smo mi in Budućnost. Letošnja sezona bo kakovostna in zanimiva. Želimo priti čim višje, a hkrati odkrito priznavamo, da bo prioriteta na evropskem pokalu. A to ne pomeni, da bomo ligo ABA zanemarjali. Nikakor. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da pokvarimo načrte favoritoma. Edini pritisk, ki smo si ga zadali, je ta, da čim večkrat napolnimo Stožice. Lani smo videli, kakšno vzdušje se v takem primeru ustvari in tega si želimo čim večkrat. Mi bomo dali vse od sebe in se borili, kot da smo mi glavni favoriti,« sporoča kapetan Edo Murić. Podobno razmišlja tudi trener Jurica Golemac, ki priznava, da sta Crvena zvezda in Partizan v vlogi favoritov, a je hkrati izrazil prepričanje, da se bo njegovo moštvo lahko z beograjskima velikanoma enakovredno kosalo.

Poleg Gregorja Glasa bodo od slovenskih košarkarjev v ligi ABA nastopali še Petar Vujačić (Mornar), Leon Šantelj (Zadar), Blaž Mesiček (Cibona) in Jakob Zajc (FMP), Andrej Žakelj pa bo še drugo sezono vodil Studentski centar iz Podgorice.

Liga ABA, 1. krog, danes ob 18. uri: Zadar – S. centar, jutri ob 16. uri: Igokea – Mornar, ob 20. uri: C. zvezda – MZT, nedelja ob 17. uri: Cibona – Partizan, ob 19. uri: Budućnost – Split, ob 21. uri: Olimpija – Borac, ponedeljek ob 18. uri: FMP – Mega.

Krka, Helios in Šenčur v 2. ligi ABA V letošnji sezoni 2. lige ABA bo imela Slovenija tri predstavnike – Krko, Helios in Šenčur. Najvišje merijo Novomeščani, ki so si zadali cilj, da se najkasneje v dveh letih vrnejo v ligo ABA, po možnosti že v prvem poizkusu. V drugo kakovostnem jadranskem tekmovanju bo sicer nastopalo 14 klubov, ki bodo med seboj igrali po enokrožnem sistemu na štirih turnirjih. Njihovih datumov še niso določili. V končnico se uvrsti osem moštev, ki nato igrajo na izpadanje na eno zmago.