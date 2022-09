Neuklonljiva Alma znova na poti, tokrat v animirani obliki

Alma M. Karlin, pisateljica, intelektualka in svetovna popotnica, se je ponovno odpravila na pot. Tokrat v obliki kratkega animiranega filma v režiji Huiqin Wang, slovensko-kitajske umetnice in Andreja Kamnika, vizualnega umetnika. Ustvarjalca animirani film žanrsko opišeta kot poetični dokument svetovljanke in pisateljice Alme Karlin.