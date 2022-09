Postal sem sin samega sebe

V Cukrarni so sinoči odprli razstavo Četrta generacija italijanskega umetnika Michelangela Pistoletta, ki se je dogodka tudi sam udeležil. Pistoletto je umetnik svetovnega ugleda, nekdanji predstavnik italijanskega umetniškega gibanja arte povera, ki je nato prehodil dolgo ustvarjalno, nadvse raznoliko pot. Razstava v Cukrarni je ena njegovih največjih doslej in ponuja sprehod skozi njegova ključna ustvarjalna obdobja od šestdesetih let naprej. Na ogled bo do marca.