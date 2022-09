Gradijo nove transformatorske postaje

V Ljubljani je zaradi gradnje novih objektov elektroenergetsko omrežje zelo obremenjeno. V Elektru Ljubljana so dokončali novo razdelilno transformatorsko postajo pod Situlo, dela so stekla tudi na razdelilni transformatorski postaji pri stari mestni elektrarni. A naložbe v omrežje bo zaradi novih nepremičninskih projektov in sončnih elektrarn treba še zelo pojačati.