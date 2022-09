Po dveh fantastičnih zmagah proti Kielu (38:36) v evropski ligi prvakov in Gorenju (33:28; kljub rdečima kartonoma Žige Mlakarja in Matica Suholežnika) na derbiju slovenske lige čaka Celjane evropski obračun z ekipo, s katero imajo na medsebojnih tekmah zelo slab izkupiček. Na 16 dvobojih so dosegli zgolj štiri zmage (zadnjo že davnega leta 2005 v Zlatorogu s 34:31), med dvanajstimi porazi pa zagotovo najbolj bolita zadnja dva v dvorani Blaugrana: leta 2019 je bilo neverjetnih plus 24 za katalonskega velikana (45:21), leto kasneje pa plus 14 (42:28). Pred letošnjo sezono so se Katalonci okrepili še s tremi vrhunskimi igralci: danskim vratarjem Emilom Nielsenom (prišel je iz Nantesa) ter Švedoma Hampusom Wannejem (levo krilo, Flensburg) in Jonathanom Carlsbogardom (levi zunanji, Lemgo).

Tudi celjski organizator igre Aleks Vlah je, tako kot celotna celjska ekipa, fantastično začel novo sezono. Na dveh evropskih tekmah proti Aalborgu na Danskem in Kielu v Zlatorogu skupaj zabil kar 18 golov iz 26 poskusov (skoraj 70-odstotna uspešnost), po dveh krogih je prvi strelec lige prvakov, evropska zveza EHF pa ga je za predstavo proti Nemcem (10 golov, devet podaj) izbrala tudi za najboljšega igralca (MVP) drugega kroga in na svoji spletni strani med drugim zapisala: »Zapomnite si to ime. Nova rokometna zvezda je rojena.« Tudi na največjem slovenskem derbiju je 25-letni Koprčan blestel, kljub manjši minutaži pa je dosegel šest golov.

Pred današnjo tekmo z aktualnimi dvakratnimi zaporednimi prvaki Evrope (2021, 2022) je Primorec optimistično razpoložen. »Naša samozavest je na vrhuncu. V takšnem slogu moramo odigrati tudi v Barceloni, sočasno pa sproščeno. Spet se moramo skušati prikazati v najlepši luči, nikakor pa se ne smemo obremenjevati z rezultatom. Pokazati in dokazati moramo, da zadnji dosežki niso bili naključni. Zmaga? Seveda je ne morem napovedati, lahko pa rečem le to, da v Španijo niti slučajno ne gremo z belo zastavo,« napoveduje Aleks Vlah. Barcelona je po dveh krogih v skupini B poleg danskega Aalborga edina s stoodstotnim točkovnim izkupičkom: najprej je na Madžarskem premagala Pick Szeged s 35:28, nato pa doma še Kielce z 32:28.

Levokrilni igralec Tadej Mazej je eden treh članov celjskega kluba (poleg njega še Aleks Vlah in krožni napadalec Stefan Žabić), ki so se znašli na seznamu slovenskega selektorja Uroša Zormana za uvodni tekmi proti Bosni in Hercegovini ter Kosovu v kvalifikacijah za nastop na EP 2024 v Nemčiji. »Na uvodnih dveh tekmah v ligi prvakov smo potrdili, da se lahko kosamo z vsakim nasprotnikom, tudi če spada v evropski vrh. Zdaj nas čaka zelo zahtevno gostovanje v Barceloni, ki lovi in želi tretji zaporedni naslov prvaka Evrope. Jasno je, komu tokrat pripada vloga favorita, toda mi želimo znova pokazati dobro predstavo. Če bomo trenutno odlično formo uspešno prenesli tudi na tekmo v Blaugrani, se lahko na koncu nadejamo ugodnega izida,« ocenjuje 24-letni Tadej Mazej, ki se je proti Aalborgu in Kielu po dvakrat vpisal med strelce, proti Gorenju v Rdeči dvorani v Velenju pa je bil s šestimi goli (skupaj z Vlahom) najboljši strelec v vrstah pivovarjev. x