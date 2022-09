Ker se bodo Jeseničani in Ljubljančani državnemu prvenstvu v hokeju na ledu pridružili šele v polfinalu končnice, bo njihov nocojšnji obračun še toliko bolj zanimiv. Dodatno draž njihovemu rivalstvu daje pokalna lovorika, ki so jo lani na Bledu z zmago s 3:1, osvojili ljubljanski hokejisti. Obe ekipi, ki se bosta nocoj pomerili v finalu, sta se vanj uvrstili po le eni odigrani tekmi. Jeseničani bi morali v četrtfinalu igrati s Triglavom, vendar zaradi bolezni v kranjski ekipi tekma ni bila odigrana, prav tako ne med Ljubljančani in Mariborom, ki ni imel zadostnega števila igralcev. V polfinalu so nato »železarji« v Celju premagali domačo ekipo s 4:0, v mestnem obračunu pa so bili zeleno-beli s 7:0 boljši od Slavije Junior.

Vloga favoritov na papirju pripada varovancem Mitje Šivica, ki so v letošnji sezoni na uradnih tekmah zmagali le dvakrat. Ob že omenjeni zmagi v polfinalu pokala so se veselili le še v Szekesfehervarju v ligi ICEHL, v kateri je do zdaj nanizala tudi tri poraze, zadnjega v nedeljo doma proti KAC, štirikrat pa je praznih rok ostala tudi v ligi prvakov. Vsaj glede števila zmag so letos uspešni jeseniški hokejisti, ki so v alpski ligi zmagali trikrat in enkrat izgubili. »Na Jesenicah bomo morali odigrati zelo resen hokej, biti pripravljeni na vse, kar nam ena tekma lahko ponudi. Marsikaj gre lahko narobe. Morali bomo ohraniti koncentracijo, imeti veliko želje in čim manj razmišljati, kaj se lahko zgodi. Vsi poznamo zgodbo favoritov, naših košarkarjev na evropskem prvenstvu, kaj se lahko zgodi, če gre ekipa v tekmo z miselnostjo, da bo z lahkoto zmagala. Jesenice so resna in dobra ekipa. Za nas si želim, da bomo sproščeni in resni. V 60 minutah se lahko marsikaj zgodi,« je pred nocojšnjim finalnim obračunom dejal Mitja Šivic, trener Ljubljančanov, ki v nedeljo proti KAC kar petkrat z igralcem več, ob tem so enkrat imeli celo dva igralca več na ledu, niso dosegli gola.

»Priprave potekajo kot na vsako drugo tekmo. Zavedamo se, da v goste prihaja ekipa, ki igra stopničko višje. Pričakujemo težko tekmo, vendar verjamem, da s kolektivno igro pridemo do uspeha. V finalu ni popravnega izpita, zato bomo na ledu dali vse od sebe, da se lovorika vrne na Jesenice« pa so besede Mihe Logarja, ki je v lanski sezoni v pokalnem tekmovanju še igral za zeleno-bele, februarja letos pa je kot posojeni igralec vrnil v Podmežaklo, v letošnji sezoni pa je ostal v rdečem dresu.

Nocojšnji finale pokala bo šele sedmi v zgodovini slovenskega hokeja, saj ga je Hokejska zveza Slovenje prvič v celoti kot samostojno tekmovanje po sistemu izpadanja izvedla šele v sezoni 2015/16, že naslednjo sezono pa finalna tekma med Ljubljančani in Jeseničani ni bila odigrana. Pred tem je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja pokalna lovorika avtomatično pripadla najboljši ekipi v prvem delu tekmovanja za državno prvenstvo. V novi pokalni različici so štirikrat slavili ljubljanski hokejisti, dvakrat pa jeseniški.