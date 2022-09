Po uvodnem dejanju nove sezone, ko so v superpokalnem obračunu odpihnili Helios, so misli košarkarjev Cedevite Olimpije povsem usmerjene v ligo ABA in evropski pokal. Trener Jurica Golemac je s sestavo ekipe zadovoljen in prepričan, da se bo kljub manjšemu proračunu lahko enakovredno kosala tudi z najboljšimi klubi v regiji in na drugokakovostnem evropskem tekmovanju. »Po lanskem slabšem poletnem kadrovanju smo se naučili, da moramo izbrati izkušene igralce, ki vedo, kaj pomeni igrati za Cedevito Olimpijo. Da torej ne pridejo sem samo pobrat denarja, temveč vedo, da morajo vsako tekmo in trening dati od sebe sto odstotkov. Ne pristajam na to, da je vse v redu, če se le trudimo in borimo. Ne. Zmagati moramo, in to vsako tekmo. S tem pritiskom seznanimo igralce že v času priprav in z njim se morajo soočati vso sezono,« sporoča trener Jurica Golemac.

Ferrell se počuti kot domačin

Če so bile pred lansko sezono, kar zadeva igralski kader, številne neznanke, jih je to pot precej manj. »Na vsakem položaju imamo kakovostne in raznovrstne posameznike. Na centru denimo Omića in Matkovića, ki sta povsem različna, Alibegović je igralec, ki ima kaj pokazati, ob njih pa lahko zdaj Murića potisnemo na visoko trojko. Precej igralcev je iz regije, tako da je bilo njihovo prilagajanje kratkotrajno. Še vedno pa nismo trenirali v polni postavi in še nekaj časa ne bomo, saj sta poškodovana Dragić in Matković. A to je sestavni del športa. Lani so nas zdravstvene težave pustile pri miru. Upam, da bo odslej tudi tako,« je razpredal Jurica Golemac, ki sta se mu izpolnili dve veliki želji. Da bo imel to pot precej daljšo rotacijo in fizično močnejšo ekipo. »Z daljšo klopjo bomo lažje vzdržali energijo v igri. Želimo veliko teči in igrati fizično, to pa je naporno. Z večjim številom igralcev bo vse skupaj lažje. Ob tem smo dodali tudi 'mišice'. Alibegović je visok in močan, Adams lahko igra zelo trdo, Jeremić pa 'zadavi' vsakega na žogi. Na evropskem prvenstvu ste videli, da ekipe, ki so se lahko fizično kosale z nasprotniki, niso imele težav. Lahko imaš tudi manj kakovostne posameznike, a če igraš trdo, si enakovreden vsakomur.«

Ena ključnih potez vodstva kluba je bila, da je v svojih vrstah zadržalo Yogija Ferrella, ki se je lani izkazal kot zadetek v polno. »Vse smo dali od sebe, da bi ga zadržali, kar je začutil. Imel je finančno precej boljše ponudbe, a se je tu počutil dobro. Da je tako, se je videlo že na superpokalu, saj je precej več komuniciral s soigralci in bil samozavesten. Lani je bil prvič v Evropi. Ni poznal okolja, ni niti vedel, ali lahko tu kupi zobno pasto, haha. Zdaj se počuti kot domačin. Poleti se je poročil, kmalu pride tudi njegova žena. Ogromno pričakujemo od njega,« je navdušen Golemac, ki je lepe besede namenil tudi zadnjemu prišleku Aaronu Harrisou. »Lani je imel poškodovano koleno in je izpustil drugi del sezone. Zato je bil tudi še na trgu, ko se je poškodoval Dragić. Rekel bi, da gre za višjo verzijo Pullena. Ima dober met, zna izkoriščati 'pick and roll', ni neučakan v igri. Sicer ni prišel najbolje fizično pripravljen, kar je pri Američanih kar pogosto, a nima odvečnih kilogramov, zato pričakujem, da bo hitro ujel formo.« Harrison je za zdaj podpisal le dvomesečno pogodbo, Golemac pa je ob vprašanju, ali obstaja možnost za sodelovanje do konca sezone, le skomignil z rameni in se široko nasmehnil.

Muriću pomeni uspeh z Olimpijo več kot z Dallasom

Četrta sezona v dresu Cedevite Olimpije čaka Eda Murića, ki je v klubu vse od združitve dveh klubov. To pot v novi vlogi, saj bo po odhodu Jake Blažiča novi kapetan. »Da me je trener izbral za kapetana, mi pomeni čast in zaupanje. Kot kapetan nisem tečen, temveč pozitiven. Tudi takrat, ko ne gre vse po načrtih. Veliko dam na odkrito komunikacijo. Si pa kot kapetan ne nalagam prevelikega bremena, saj ekipo naredijo vsi igralci. Naredil bom vse, da bomo povezani. Od nosilcev do tistih, ki ne bodo igrali. Da bomo ob zmagah vsi veseli in ob porazih vsi žalostni,« je pojasnil Edo Murić, ki mu je letošnja ekipa izredno všeč. »Na superpokalu sem bil kar presenečen, še posebno ker nam je manjkalo kar nekaj igralcev. V prvi vrsti Zoran Dragić in Karlo Matković, ki bosta nosilca. Veliko bo odvisno od sreče s poškodbami. Za zdaj je nimamo, a upam, da se bo obrnilo in bomo popolni, ko bo to najpomembnejše.«

Po zaslugi Luke Dončića je imel Murić poleti tudi ponudbo za odhod v ligo NBA k Dallasu, kjer bi se boril za mesto v ekipi in nekaj časa preživel tudi v »razvojni« ligi. Bil bi torej na tako imenovani dvostranski pogodbi. »Presenečen sem bil, ko mi je agent poleti povedal za to možnost. Razmišljal sem, a se na koncu odločil za Olimpijo. Tu mi je lepo, klub je vrhunsko organiziran. Po karieri bom živel v Ljubljani, zato bi mi veliko več pomenil morebitni odmeven uspeh z Olimpijo kot z Dallasom. Verjamem, da sem se odločil pravilno.«