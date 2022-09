Brezhibno obvladovanje likovnih rešitev

Njegovih plakatov ni bilo mogoče spregledati, še več, želeli smo si jih imeti doma v svoji sobi. Bili so več kot plakati, privlačno urejen zbir vizualnih informacij in bistvenih podatkov, kakor knjiga v malem in če si ga skrbno pregledal, si se že lahko pogovarjal s tistimi, ki so šli na razstavo ali v gledališče. Ranko Novak (1948) je eden vodilnih ustvarjalcev na področju slovenskega oblikovanja. Kalil se je pri najboljših – na zagrebški fakulteti za arhitekturo, potem je diplomiral pri prof. Ravnikarju v Ljubljani, se izpopolnjeval v Londonu in zaposli na oddelku za grafično oblikovanje podjetja Iskra Commerce. Konec sedemdesetih let se začne obdobje plodnega sodelovanja z Miljenkom Liculom in Milanom Pajkom. Ustanovijo studio Znak z neverjetno produkcijo med drugim dobesedno oblikujejo Slovenijo (politični plakat, tolar, potni list itd..).