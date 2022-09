Donosnost desetletnih ameriških državnih obveznic se je dvignila nad 3,7 odstotka, desetletna nemška državna obveznica prinese nekaj več kot 2,1 odstotka letno. Zvišanja obrestnih mer centralne banke so okrepila pričakovanja trga glede zaostrovanja denarne politike v Evropski centralni banki. Posledice so vidne tudi pri višji donosnosti drugih evropskih državnih obveznic. Donosnost britanskih obveznic je prav tako močno poskočila zaradi možnosti povečanja javnega dolga in močnega zvišanja obrestnih mer, potem ko je vlada z željo podpreti gospodarsko aktivnost krepko znižala davke (največ po letu 1972). Britanski funt je padel na 1,09 dolarja, kar je najnižja vrednost v zadnjih 37 letih. Glede na rezultat raziskave nabavnih menedžerjev se je poslovna dejavnost v območju evra septembra skrčila tretji mesec zapored. Podatki kažejo, da je indeks nabavnih menedžerjev padel na 48,2, kar je najnižja raven po juniju 2020 (raven pod 50 pomeni krčenje).

Cene evropskega zemeljskega plina so se znova znižale, saj so skoraj polne zaloge in močan dotok utekočinjenega plina v nasprotju z zaskrbljenostjo glede prihodnje oskrbe iz ruskih virov. Evropska skladišča so v povprečju 87-odstotno zasedena, nemška celo nad 90 odstotki. K nižji ceni je pripomogel tudi norveški izvoz, ki se je po sezonskih vzdrževalnih delih znova povečal. Nadaljuje se tudi upadanje cen nafte, ki je po junijskem vrhu izgubila nekaj več kot 30 odstotkov vrednosti, preračunano v evrih. V dolarjih je padla za 36 odstotkov.

Splošnemu nižanju tečajev na delniških trgih so se pridružile tudi domače delnice. Če smo indeks SBITOP še avgusta gledali relativno visoko pri vrednostih okoli 1180 točk, se je v septembru priključil splošni razprodaji in se v začetku tedna spogleduje z vrednostjo 1000 točk.