Banik iz Mosta je v svoji premierni sezoni 2019:20 med evropsko elito na šestih tekmah le enkrat zmagal, poleg tega pa je zabeležil štiri poraze (dvakrat proti Györu, po enkrat proti Sävehofu in Krimu) in en remi (Sävehof), osvojil zadnje mesto v skupini D in izpadel iz nadaljnjega tekmovanja. Takrat so Čehinje edino zmago dosegle prav proti Krimu oktobra 2019 pred okoli 900 gledalci v dvorani na Kodeljevem v Ljubljani, ko so zmagale z 31:29 (13:14), čeprav je domača igralka Alja Varagić dosegla kar 12 golov. Slovenske prvakinje so se jim maščevale na povratnem dvoboju v Chomutovu, ko so slavile z 31:26, najučinkovitejša pa je bila Nina Zulić z desetimi goli.

Že pred sobotnim obračunom v Rocknet Areni, v kateri se je v dvorani z zmogljivostjo 4800 gledalcev zbralo manj kot 500 ljudi, je bilo jasno, da bo Krim povozil domači Banik, vprašanje je bila le končna razlika. Gostiteljice so namreč na prvih dveh tekmah, na katerih so doživele dva zelo visoka poraza, prejele kar 87 golov: nemški Bietigheim jim je nasul 46 golov, danski Odense pa 41. Ekipa trenerja Dragana Adžića je obstala tik pod Banikovo »normo« (povprečje 43,5 gola na tekmo), kljub temu pa so tretjič v zgodovini najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja dosegle več kot 40 golov – tokrat rekordnih 42 in za gol izboljšala dosežek iz leta 2007, ko so mrežo ruskega Dinama iz Volgograda zadele kar 41-krat.

Začetek dvoboja na Češkem je sicer pripadel gostiteljicam, ki so leta 2013 osvojile evropski pokal challenge. Ekipa poljskega trenerja Adriana Struzika, ki je Banik prevzel lani, je po manj kot petih minutah vodila s 5:3, a po Krimovem delnem izidu 4:0 je prednost gostij le še naraščala in je že v prvem polčasu dvakrat znašala plus devet (20:11, 21:12). Za nameček so Čehinje zaradi poškodbe kolena ostale še brez 21-letna levoroke ostrostrelke Valerie Smetkove (njen rokometni idol je nekdanji vrhunski rokometaši in sedanji trener Kiela Filp Jicha) in tretja najmlajša ekipa med šestnajstimi v letošnji ligi prvakinj s povprečno starostjo 22,8 leta (Krim osmi najstarejši s 26,5) je podpisala kapitulacijo proti ekipi, ki je v vsakem polčasu dosegla po 21 golov.

Serijske državne prvakinje Češke – neprekinjeno devetkrat zapored od leta 2013 – so v 35. minuti prvič zaostajala za deset golov (15:25), rekordna razlika, ki je bila tudi končna (29:42), pa je petkrat znašala plus 13. »Srečen sem, da smo dosegli prvo zmago, sočasno pa je nekaj rokometašic doseglo svoje prve evropske gole. Na tekmi nam je uspelo tisto, kar smo si želeli – ostali smo zdravi in nepoškodovani,« je dejal Krimov trener Dragan Adžić, ki je priložnost za igro namenil vsem 16 igralkam, od 14 v polju pa se jih je emd strelke vpisalo kar 12 (brez gola sta ostali Nina Žabjek in Ema Abina). Kapetanka Barbara Lazović je bila s sedmimi goli prva strelka Krima: »Po dveh uvodnih porazih je bilo seveda zahtevno igrati, še posebno, ker smo bile favoritinje. A bile smo stoodstotno zbrane, dale smo vse od sebe in zasluženo visoko zmagale. Čehinje nas niso z ničemer presenetile in svojo nalogo smo odlično oddelale.« V naslednjem krogu bo Krim v nedeljo, 9. oktobra, v dvorani Tivoli gostil madžarski Ferencvaroš.

Skupina A, tretji krog: Banik Most – Krim Mercator 29:42 (13:21), Ferencvaroš – Brest 20:21 (9:12), Kristiansand – Odense 34:27 (16:10), CSM Bukarešta – Bietigheim 28:28 (13:16), vrstni red: Kristiansand 6, Bietigheim in CSM Bukarešta po 5, Odense, Krim Mercator, Brest in Ferencvaroš po 2, Banik Most 0.