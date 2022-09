Mnogi so prišli gledat enega najboljših napadalcev na svetu Erliga Haalanda v dresu Norveške, a so videli sijajno predstavo slovenskega Haalanda, saj je Benjamin Šeško z golom in podajo zasenčil golgeterja Manchester Citya. Slovenija je z izjemno borbeno predstavo in gledljivo igro navdušila gledalce, potem ko je po preobratu dosegla prvo zmago v ligi narodov. Po taktičnem prvem polčasu, v katerem je sodnik Viesser razveljavil gol Norvežanov po prekršku nad Kurtićem, ki ga v Oslu morda ne bi zapiskal, je bil drugi poln ritma z dirko v obe smeri. Slovenija je začela igrati napadalno, ko je po hudi napaki Žana Karničnika gol za goste dosegel Haaland, ki je sodeloval pri vseh sedmih norveških zadetkih v letošnji ligi narodov (6 golov – najboljši strelec lige narodov in 1 podaja). »Moja napaka je bila povsem nepotrebna. Seveda sem se sekiral, a me je ekipa takoj dvignila in mi je bilo veliko lažje. Hvala ekipi, da smo se pobrali in zabili dva gola ter zasluženo zmagali,« je pojasnil Žan Karničnik, ki je v finišu tekme prejel dva močna udarca v glavo, da se mu je meglilo pred očmi, a odhod v bolnišnico ni bil potreben.

Norvežani za poraz krivijo vratarja, ki je brez kluba

Podobno kot po zaostanku 0:2 proti Srbiji je Slovenija tudi proti Norveški pokazala pravi značaj in zrežirala popoln preobrat, kar je nova odlika sedanje zasedbe. Za oba slovenska gola so branilci z dolgo podajo, ki sta bili tudi posledica ne najboljše igralne površine, preskočili zvezno vrsto. Nato sta v napadu z dobljenimi zračnimi dvoboji, pravilnim gibanjem in podajami svoje delo opravila napadalca Andraž Šporar in Benjamin Šeško, ki sta se izkazala za zmagovito kombinacijo, saj naveza deluje vse boljše. »Že na treningu vse deluje zelo dobro. Imava neko posebno povezavo. Vedno stojiva tam, kjer je potrebno, da si s podajo najdeva drug drugega,« je pojasnil 19-letni Benjamin Šeško. Član Salzburga je bil prvo ime tekme s prodorom in podajo za izenačujoči zadetek Šporarja ter zmagovitim golom, ki je po šolsko izvedenem strelu s 25 metrov končal v mreži tik ob vratnici.

Na Norveškem se je zaradi prejetega gola vsul kritik na vratarja Orjana Nylanda, ki je brez tekmovalnega ritma, saj je že od poletja brez kluba. »Že ob sprejemu žoge sem razmišljal, da jo bil udaril v spodnji kot. Vsi smo pokazali veliko željo, borbenost in izpolnjevali taktične zamisli selektorja. Ta tekma je dokaz, da z reprezentanco lahko naredimo velike stvari,« je bil navdušen slovenski nogometni dragulj Šeško iz Radeč, ki je po tekočem traku dobival zračne dvoboje, preigraval, šprintal in garal tudi v obrambi. Čeprav noče primerjav s Haalandom, je z številnimi potezami spominjal prav na norveškega asa in potrdil, da je njegov naslednik v Salzburgu.

Čeprav ga je pokrival, se Bijol s Haalandom na pogovarjal

Slovenska obramba je bila v zaustavljanju Haalanda celo uspešnejša kot klubi v elitni angleški ligi. Največ zaslug imata centralna branilca Jaka Bijol in Miha Blažič (tekmo je končal s krvavečim nosom), saj sta skupaj s soigralci ustavila Haalanda, ki je dosegel gol in v prvem polčasu zapravil še eno priložnost. »Ena najtežjih tekem v moji karieri. Vsi smo bili dobri v dvobojih in se dobro odzvali na telesno moč tekmeca. Nismo ustavili le Haalanda, ampak tudi vse ostale Norvežane. Haaland premore takšno kakovost, da mu je dovolj ena priložnost, a če mi dosežemo dva gola, je vse v redu. S Haalandom nisem veliko komuniciral. To ni zame,« je razlagal Jaka Bijol, ki je prvič doživel, da so polne tribune v Stožicah soglasno spodbujale Slovenijo. Na prejšnji tekmi s Srbijo so imeli veliko navijačev tudi gostje. »Vesel sem, da je Šeško dosegel gol, ker se bo lahko malo sprostil in še pridobil na samozavesti. Že na treningu ga je težko pokrivati. Njegova nadarjenost je izjemna,« je dodal Bijol, ki se je poleti iz ruskega CSKA, (z nekdanjimi soigralci Moskvi je še vedo v stiku) preselil v Udinese iz Vidma, kjer ga zaradi bližine pogosto obiščeta starša in dekle.

Slovenija – Norveška 2:1 (0:0) Strelci: 0:1 Haaland (47), 1:1 Šporar (69), 2:1 Šeško (81). Stadion Stožice, gledalcev 14.824, sodnik: Visser (Belgija) 6,5, rumeni kartoni: Stojanović, Šporar, Kurtić; Thorstvedt, Thorsby. Slovenija: Oblak 7,5, Karničnik 5,5 (od 93. Brekalo –), Blažič 7, Bijol 7, Sikošek 6,5, Stojanović 7, Gnezda Čerin 7 (od 93. Gorenc Stanković –), Kurtić 6,5, Verbič 6 (od 71. Lovrić 7), Šporar 7,5, Šeško 8 (od 88. Črnigoj –), selektor: Kek 7. Norveška: Nyland 5,5, Meling 6, Östigaard 6, Hanche-Olsen 6, Ryerson 5,5, Thorstvedt 6 (od 61. Thorsby 6), Berge 7, Ödegaard 6,5 (od 70. Ausrnes 6), Elyounoussi 6 (od 70. Daehli 6), Sörloth 5,5 (od 61. Larsen 6), Haaland 7, selektor: Solbakken 6. Igralec tekme: Benjamin Šeško (Slovenija). Streli v okvir gola: 5:5, streli mimo gola: 5:6, blokirani streli: 0:2, prosti streli: 17:17, koti: 6:7, prepovedani položaji: 2:1, obrambe vratarjev: 4:3, število vseh podaj: 337:431, število natančnih podaj: 259:390, število vseh napadov: 101:111, število nevarnih napadov: 41:61, posest žoge (v odstotkih): 42:58.