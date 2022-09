Letos je komisija ki so jo sestavljali Tina Mahkota, Marija S. Leskovar in Gregor Butala, sklenila, da je Judita Zidar »kot Violet Weston znova izkazala vso širino ter silovitost svoje igralske umetnosti.« V pretresljivi družinski drami, kjer Judita Zidar kot Violeta upodablja lik oblastne, zajedljive ter od alkohola in tablet odvisne matere, »skozi tri ure in pol trajajočo predstavo z natančno odmerjenim telesnim izrazom ter občutljivostjo za raznovrstne duševne lege postopno odstira maske tragičnega, zapletenega značaja, ki brez zadržkov vrta tako v brazgotine preteklega kakor v živo meso življenja.«

Judita Zidar je v intervjuju, ki ga boste lahko prebrali v ponedeljkovi številki Dnevnika, dejala, da jo je že ob prvem branju besedilo drame navdušilo: »Vloga Violet, ponuja ogromno: gre za večplastno osebo, ki je hkrati neposredna ter zagonetna, trda, kot je tudi življenje, ranjena, toda obenem pogumna. Res redke vloge so tako bogato in natančno napisane, ta pa omogoča še nekaj, kar mi na odru nadvse ustreza – da lahko namreč narekujem ritem predstavi, ne pa da se mu moram prilagajati oziroma mu slediti.«

Za umetnico je to že tretja Dnevnikova nagrada, saj je isto priznanje prejela že v letih 1996 in 2012.