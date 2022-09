Slovenska nogometna reprezentanca z zvrhano mero optimizma vstopa v zadnji dve tekmi lige narodov danes z Norveško v Ljubljani in v torek s Švedsko v Stockholmu, na kateri si bo skušala priigrati obstanek v drugem kakovostnem razredu. Čeprav je Slovenija na zadnjem mestu v skupini, sama odloča o svoji usodi o obstanku v ligi B. »Imamo dobro izhodišče. Zavedamo se, kakšen tekmec prihaja v Stožice. Podcenjujoče bi bilo govoriti le o Haalandu, izpustiti pa Maritna Ödegaarda, Alexandra Sörlotha in ostale, ki sestavljajo kompaktno reprezentanco, ki je najbolj konstantna v naši skupini. O tekmecu imamo dovolj informacij, a bolj razmišljamo o naši igri, kakovosti, napakah, ki jih mora biti čim manj, dvobojih, agresivnosti ... Torej o vseh elementih igre, s katerimi bi sprovicirali tribune, ki bodo končno polne,« je izpostavil slovenski selektor Matjaž Kek, ki ga je na včerajšnji zadnji trening prišel pozdravit tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović.

Če bo treba, tudi s petimi branilci

Na tokratni akciji so obilo pozornosti namenili pripravi, da bi se izognili velikim nihanjem, ki so značilna za slovensko reprezentanco od tekme do tekme in tudi znotraj posamezne tekme. Izhodišče za pripravo je prvi polčas tekme z Norveško v Oslu (0:0), ki je bil eden najboljših v zadnjem času. »Za tekmeca, kot je Norveška, potrebuješ najvišjo možno kontinuiteto vsakega posameznika in celotne ekipe. Lepo je bilo, da smo imeli tokrat nekaj več treningov. Vzdušje je sproščeno, a smo zbrani, vse pa pokaže igrišče,« je povedal Kek in dodal, da ima še eno ali dve dilemi glede začetne enajsterice. Tokrat ima nekoliko lažje delo, saj so mnogi iz svojih klubov prišli v dobri formi, v slovenski reprezentanci pa tako nikoli vsi niso imeli popolne minutaže.

Kek je dilemo o tem, če bo v golu Jan Oblak iz Atletica Madrid, potem ko je z ekipo prvič treniral šele v četrtek, razrešil s stavkom: »Jan je kapetanski.« V povezavi z njegovim klubom so naredili vse, da ga pripravijo in bo branil. »Če bo treba, tudi pet,« pa je odgovoril na vprašanje, če bo v obrambi igral s tremi ali štirimi igralci, a je ob odhodu s tiskovne konference s kretnjo nazorno pokazal, da se nagiba k rešitvi s štirimi igralci pred Janom Oblakom, kjer naj bi bila osrednja branilca Jaka Bijol in Miha Blažič, ki ju čakajo hude bitke s Haalandom in ostalimi Norvežani. V zvezni vrsti bo največ bremena na Jasminu Kurtiću in Sandiju Lovriću, ki je odlično začel sezono v Italiji v Udineseju. Navijači si želijo, da bi v napadu skupaj zaigrala vzhajajoči up Benjamin Šeško in Andraž Šporar, ki naj bi imela po informacijah z Gorenjske največ možnosti, da začneta tekmo.

»Ob vsem, kar imamo v ofenzivnem delu, ne bilo dobro izpostavljati le dveh imen. Imamo igralce, ki so v dobri formi. Po delih ne bo šlo, ampak bomo morali biti kompaktni kot ekipa, kar je vodilo tudi v norveški reprezentanci. Do gola, ki pripelje do zmage, prideš le kot ekipa, vedno pa je dobrodošel kakšen preblisk posameznika. Norvežani so nevarni pri prehodih v napad, zato se obramba začne pri napadalcih,« je o dilemah v napadu razlagal Kek, ki pogreša Josipa Iličića, a popolnoma zaupa v ostale, da bodo zapolnili vrzel.

Kek ima pogodbo do leta 2024

Hrvaški mediji so pred dnevi poročali, da Keku, ki ga ob vsaki menjavi klubskega trenerja selijo na klop Rijeke, Dinama Zagreb, Hajduka in Osijeka, pogodba s Slovenijo poteče že v naslednjih dneh po koncu letošnje lige narodov. »Pogodbo imam do leta 2024. Vedno sem najbolj zadovoljen, če pogodbo lahko oddelam do konca. Zame sta čast in privilegij, da sem selektor slovenske reprezentance. Zelo bom ponosen, če bom pogodbo lahko oddelal do konca,« je končal Kek, a selektorski stolček bi se mu zamajal, če bi Slovenija z Norveško in Švedsko odigrala slabo in ostala poraznih rok.

*** Jaka Bijol, slovenski reprezentant Pričakovanja so enaka kot pred vsako tekmo, torej dati maksimum in iztržiti ugoden izid. Poln stadion bo dodaten motiv za nas. Upam, da bodo navijali za nas. Tudi na prejšnji tekmi so bile polne tribune, pa ni bilo navijanja. Pričakujem, da bo tokrat drugače in vzdušje pravo, enako pa tudi tekma.