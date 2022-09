Razvrstitev najboljših igralcev lige NBA za sezono 2022/23 je za ESPN sestavila komisija, v kateri je bilo več kot 200 novinarjev, urednikov, producentov in analitikov, ki so košarkarje razvrstili na podlagi njihovega predvidenega prispevka, kakovosti in količine za sezono 2022/23. Glasovalce so pozvali, naj napovedo, kaj pričakujejo od posameznega igralca v novi sezoni.

Lestvica NBArank se zaključuje s petimi najboljšimi superzvezdniki lige, med njimi je tudi Ljubljančan Dončić.

Potem ko je po koncu sezone igral za slovensko reprezentanco, bi se moral Dončić prvič po nekaj letih javiti na treninge v igralski formi, napoveduje ESPN v posebni analizi. Ko Dončićeva kondicijska pripravljenost ni zaskrbljujoča, je Dončić ena najbolj dominantnih sil lige NBA, navaja Tim MacMahon.

Pri 23 letih je Dončić nedvomno dokazal, da je v najvišjem razredu superzvezdnikov, večni izbor za tekme All Star in kandidat za MVP. Ta status je utrdil v prejšnji sezoni, ko je bil edini All Star v ekipi Dallasa, ki se je uvrstila v finale zahodne konference lige NBA, v katerem jo je s 4:1 v zmagah izločila ekipa Golden State.

Kljub bolečinam v mečih, zaradi katere je bil na stranskem tiru na prvih treh tekmah prvega kroga, je Dončić med končnico desetkrat vodil Dallas v točkah, skokih in asistencah - največ v eni sezoni po koncu sezone, poroča Elias Sports Bureau.

»Dončić je nedvomno najboljše ofenzivno orožje v ligi NBA, kandidat za zmago pri doseganju košev in kopičenju podaj, ki razbija nasprotnikovo obrambo z mešanico moči, spretnosti in zdrave pameti. Prav tako je neusmiljen tekmec, kar dokazuje njegova nepozabna zmaga nad vodilno zasedbo po rednem delu, Phoenix Suns, v sedmi tekmi konferenčnega polfinala, ko je v prvem polčasu sam izenačil skupno število točk Phoenixa.«

»Dončić je v zadnjih treh sezonah zasedel četrto, šesto in peto mesto v glasovanju za MVP. To bi lahko bila sezona, v kateri se bo Dončić povzpel na vrh lestvice, še posebej, če bo začel dobro in bo Dallas zasedel mesto med najboljšo četverico v konkurenčni zahodni konferenci,« napoveduje Tim MacMahon.