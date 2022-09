Pred dnevi je neznani moški učenca na poti od doma do osnovne šole Kolezija v Ljubljani vabil v avto. Otrok je pobegnil, v šoli pa razredničarki povedal, kaj se je zgodilo. O dogodku so obvestili starše in policijo. Ta je že naslednje jutro izsledila moškega. »Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da v tem primeru ne gre za sume kaznivega dejanja. Policisti zoper osebo vodijo postopek zaradi kršitve določil zakona o javnem redu in miru,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Dodali so še, da je policija osebo v preteklosti že obravnavala za premoženjska kazniva dejanja in prekrške po javnem redu in miru, za tovrstne dogodke pa ne.

Ostati je treba na varni razdalji

Policisti poudarjajo, da se takoj odzovejo na vsako obvestilo o dejanju ali dogodku, v katerem so udeleženi otroci. Vsak primer obravnavajo individualno in preverijo vse okoliščine dogodka, poskušajo ugotoviti tudi identiteto osebe ter motiv ogovarjanja otroka, pa tudi, ali je do nevarnega dogodka sploh prišlo. Vsak stik z neznano osebo sicer še ne pomeni nevarnosti, pojasnjujejo. Staršem svetujejo, naj se z otroki pogovorijo o nevarnih situacijah, kot je ogovarjanje neznancev. Treba jim je pojasniti, kaj naj naredijo in kam naj se zatečejo v takih situacijah ter da je najbolje ostati na varni razdalji. Otroci lahko neznancem odgovorijo na vprašanje, naj pa se ne zapletajo v pogovore. »Z neznanci pa naj ne odhajajo, tudi če bi bile njihove ponudbe mamljive,« opozarjajo na Policijski upravi Ljubljana.

Z otroki se je najbolje pogovarjati v mirnih situacijah, ko otroci niso pod vplivom čustev, pomagajo si lahko s kakšnimi stripi ali knjigami. O potencialno nevarnih situacijah naj se z otroki pogovarjajo tudi v šoli.