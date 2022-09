Po zaslugi drobne kapljice krvi na škatlici za nakit, ki jo je 22. decembra lani pustil za seboj vlomilec v luksuzno domovanje nogometaša Monze Stefana Sensija, je italijanska policija rešila primer serije vlomov, ki so vnesli nemir v domove bogatih in slavnih. Glavna akterja vlomov, težkih več kot pol milijona evrov, sta bila po ugotovitvah policije dva Hrvata, Andrea B. in Renato M. Pri čemer sta pokazala zavidljive akrobatske spretnosti. V notranjost stanovanj in vil bogatašev sta namreč prišla s plezanjem po fasadah in čez balkone, ki sta jih za sabo temeljito počistila, da ju ne bi izsledili.

Izdali so se na družbenih omrežjih

Od oktobra lani do februarja letos sta sledila različnim odmevnim dogodkom v Milanu, na katerih se je zbirala elita, prav tako sta vestno spremljala profile znanih na družbenih omrežjih, ki so jih sproti osveževali z novostmi. In kdo ve, kako dolgo bi jima še uspevali donosni vlomi, če ne bi 26-letni Renato M. ob enem od takih podvigov zakrvavel in za seboj pustil sled, ki so jo policisti našli v svojih evidencah.

Med njunimi tarčami sta bila dva znana nogometaša italijanskih klubov, Hakan Calhanoglu iz Interja in Stefano Sensi iz Monze. Obiskala sta tudi dom znane italijanske vplivnice Chiare Biasi. Njo sta najbolj oškodovala. Biasijeva je 17. oktobra lani okoli 22. ure s prijatelji odšla od doma. Odhod je najavila tudi na družbenih omrežjih, kar je za neljuba obiskovalca pomenilo, da se lahko v tem času lotita donosnega dela. Ukradla sta je za okoli 200.000 evrov dragocenih predmetov. Še podrobneje: pet ur znamke Rolex in Patek Philippe ter 50.000 evrov vreden prstan. »Mlajši suhi moški se je, preden se je povzpel do njenega stanovanja, preobul, na hrbet si je nadel nahrbtnik in na obraz kirurško masko,« mediji povzemajo opis dogajanja, ki so ga posnele nadzorne kamere na poslopju na drugi strani ceste. Po koncu vloma se je moški na enak način spet spustil prek fasade. Peš se je oddaljil po ulici in nato sedel v avto, ki so ga pozneje našli na enem od parkirišč.

Tudi Sensi je po vlomu decembra lani ostal brez ure znamke Patek Phillipe, vredne 70.000 evrov, in zlatega poročnega prstana z diamantom, v katerega je bil vgraviran datum poroke. Izginile so tudi ženine dragocene torbice in njen nakit. Calhanogluja sta lopova okradla februarja, medtem ko je igral na derbiju, na katerem je Milan zmagal.

Po pisanju medijev se je policija precej namučila, preden je lopova izsledila. Med hišnimi preiskavami je našla tudi ukradene ure, nakit in torbice.