Združenje CEEMAN s sedežem na IEDC - Poslovni šoli v teh dneh gosti jubilejno 30. letno konferenco CEEMAN z naslovom The Future of Management Education – Understanding the Big Picture. CEEMAN je mednarodna ustanova za razvoj managementa, ki ji predseduje prof. dr. Danica Purg, ki je v svojem otvoritvenem govoru povedala: »CEEMAN ni bil ustanovljen kot politična organizacija, vendar smo se naučili, da je včasih treba sprejeti odločitve, ki niso sprejemljive za vse. To, kar se zdaj dogaja v Evropi, ima vpliv tudi izven Evrope. Zato menim, da je prav, da na konferenci namenimo pozornost »širši sliki« na področju izobraževanja menedžerjev; da se učimo iz globalnih trendov, da dobimo »satelitski pogled«, da razumemo, kako ti dogodki vplivajo na naše okolje, naše institucije in dejavnosti. Prepričana sem, da lahko skupaj pomembno vplivamo na »širšo sliko«, če nam bo uspelo izpolniti naše poslanstvo, ki je izobraževanje in razvoj odgovornih menedžerjev in poslovnih vodij, za naše okolje, naše države in cel svet.«

Konference se udeležuje več kot 80 udeležencev iz 26 držav in številni vrhunski govorci; med njimi Danilo Türk, nekdanji predsednik Slovenije in predsednik Madridskega kluba; Mette Morsing, vodja gibanja PRME Združenih narodov za Načela odgovornega poslovnega izobraževanja); Mark Pleško, soustanovitelj in direktor Cosylaba; Janez Škrabec, direktor podjetja Riko; Xiaobo Wu, dekan Fakultete za družbene vede z Univerze Zhejiang na Kitajskem; in Irina Sennikova, rektorica Univerze RISEBA v Latviji.

Konferenca je izjemna tudi zaradi svoje inovativnosti, saj so v sodelovanju z latvijsko menedžersko šolo RISEBA izvedli plesno vizualno uprizoritev o prihodnosti menedžerskih šol s pomočjo umetne inteligence. Del dogodka je bil izpeljan tudi na Blejskem jezeru.