Ob današnjem obisku treninga slovenske nogometne reprezentance na Brdu pri Kranju, kjer je eden najboljših centrov za trening ne svetu, je bilo s sončnim vremenom že tako popolno, da je bilo že malo kičasto ob pogledu na tri igrišča in okoliške vrhove. Igralci so se od hotela do igrišč skozi park sprehodili kar peš, iz slačilnice pa je pred treningom odmevala glasba. Očitno rasteta tudi napetost in nervoza pred sobotno tekmo z Norveško, saj je selektor Matjaž Kek prvič na tokratni akciji zaprl trening. Začel je namreč z uigravanjem taktičnih rešitev in začetne enajsterice. Na igrišču je bilo le 23 igralcev, manjkal je kapetan Jan Oblak, ki smo ga videl le za trenutek, ko je iz tunela pod tribuno pogledal na dve igrišči izmed treh, ki sta bili pripravljeni za trening. Škofjeločan je vadbo opravil po posebnem programu v zaprtih prostorih v nogometnem centru.

Gnezda Čerin: V Panathinaikosu smo povzročili malo evforijo

Če v strokovnem štabu očitno raste napetost, te nismo občutili ob klepetu z igralcema Adamom Gnezdo Čerinom in Žanom Karničnikom, ki sta bila sproščena in zelo zgovorna ob pojasnjevanju dogodivščin v Grčiji in Bolgariji. Gnezda Čerin je poleti za odškodnino 650.000 evrov iz Nürnberga (zadnji dve sezoni je kot posojeni nogometaš igral na Hrvaškem za Rijeko) prestopil v grškega velikana Panathinaikos, kjer je skupaj z Andražem Šporarjem in Benjaminom Verbičem član prave slovenske kolonije, ki je sezono v grškem prvenstvu začela s petimi zmagami.

»Do letos je bil Panathinaikos speči velikan. Z dobrim začetkom sezone smo povzročili majhno evforijo in navijači upajo, da klub lahko vrnemo tja, kamor spada. V grški ligi je veliko čustev navijačev, ki imajo resnično radi nogomet, njihova podpora je neverjetna in nekaj takšnega v Sloveniji ne doživiš. Tekmovanje je kakovostno in zahtevno, pet klubov je na visoki ravni. Da smo skupaj kar trije Slovenci, je pozitivno za klub in reprezentanco, saj si pomagamo na igrišču in izven njega,« je pojasnil Adam Gnezda Čerin, ki ima popolno zaupanje trenerja Ivana Jovanovića, saj je odigral vseh sedem tekem od prve do zadnje minute. Slovenski navijači upajo, da bo Gnezda Čerin, ki prihaja iz Idrije, dobro formo iz kluba prenesel tudi v reprezentanco. »Če bomo pravi, lahko premagamo Norveško in Švedsko ter ostanemo v ligi B. Tudi Haalanda je možno ustaviti, kar smo pokazali v prvem polčasu tekme z Norveško v Oslu, ko smo ga uspeli oddaljiti od gola. Preprečiti mu moramo, da bi prejel žogo v kazenskem prostoru. Zelo pomembno je, da večina fantov igra v svojih klubih in imamo nekaj več treningov, da se še bolje povežemo,« je del taktike razkril Gnezda Čerin, ki si je mimogrede naučil tudi nekaj grških besed, ki jih potrebuje vsak dan v grški prestolnici.

Karničnik: Imam vso podporo trenerja Šimundže

Če Gnezda Čerin živi svoje sanje, so za Žanom Karničnikom težki dnevi, potem ko mu je dobesedno v zadnjih minutah prestopnega roka propadla selitev iz bolgarskega Ludogorca v norveški Lillestrom, v katerem je odmevno mednarodno kariero začel nekdanji kapetan slovenske reprezentance Robert Koren. Karničnik je zablestel v dresu Mure, pozimi pa skupaj s trenerjem Antejem Šimundžo prestopil v trenutno največji bolgarski klub Ludogorec, kjer je bil spomladi član začetne enajsterice, na začetku nove sezone pa ne več.

»Trenutno sem igralec Ludogorca. Nekaj se dogajalo okrog prestopa, na njegov razplet pa nisem imel vpliva. Zmanjkalo je časa za prestop in delam naprej v Ludogorcu. Znova si moram izboriti mesto v udarni ekipi. Odnos s trenerjem Šimundžo je korekten, pogovorila sva se in imam vso njegovo podporo. Iz položaja, v katerem sem trenutno, bom prišel še močnejši,« je pojasnil Žan Karničnik. Klub ga zaradi dogodkov v prestopnem roku ni prijavil za tekmovanje v ligi Evropa, v bolgarski ligi pa je igral vseh 90 minut na štirih izmed zadnjih petih tekem. »Reprezentančna akcija je prišla zame v pravem trenutku, da pokažem predstave, kakršne sem kazal na prejšnjih akcijah izbrane vrste. Ekipa ima dobre temelje, da pred polnimi Stožicami gre po zmago. Ker igramo doma, moramo najprej razmišljati o sebi in šele nato o tekmecu,« je dodal Karničnik. x