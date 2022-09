Ne le nad evropskim košarkarskim prvenstvom, v nedeljo je padel zastor še nad enim košarkarskim tekmovanjem, ki pa izven ZDA požanje le malo zanimanja – končala se je namreč že 26. sezona lige WNBA, torej ženske različice lige NBA. Naslov prvakinj so osvojile košarkarice Las Vegas Aces, ki so s 3:1 v zmagah premagale ekipo Connecticut Sun, kar je bil hkrati tudi prvi naslov za Las Vegas v zgodovini kluba. Kot je v zadnjem času vedno bolj v navadi v vseh ekipnih športih po celem svetu, izšlo pa je seveda iz ZDA, so Američani tudi tokrat bolj kot ekipo v ospredje potisnili posameznika oziroma v tem primeru posameznico, ki je uspeh ekipe najbolj zaznamovala. Le da tokrat to ni katera izmed igralk (mimogrede: za najkoristnejšo, MVP finala so izbrali branilko Chelsea Gray), temveč trenerka – Becky Hammon.

Kolajna z Rusijo

Nič čudnega ni, če vam je ime znano, četudi niste ljubitelj ženske košarke. Becky Hammon je namreč zadnjih osem let nase opozarjala kot pomočnica legendarnega Gregga Popovicha v moštvu lige NBA San Antonio Spurs, na dvoboju proti Los Angeles Lakers 30. decembra 2020, na katerem je bil Popovich izključen, pa je postala prva ženska v zgodovini lige NBA, ki je na uradni tekmi opravljala vlogo glavnega trenerja. A čeprav je bila menda nekajkrat že blizu, da bi v katerem izmed klubov to vlogo prevzela za stalno (lani je bila denimo v zaključnem krogu pogovorov za mesto glavnega trenerja pri Portland Trail Blazers, a so se ti odločili drugače) in je nenazadnje leta 2015 San Antonio vodila do skupne zmage v poletni ligi, je lani decembra očitno spoznala, da, vsaj zaenkrat, iz te moke ne bo kruha, zato je sprejela ponudbo Las Vegasa. In torej nemudoma dokazala, da se prah okoli nje ni dvigal naključno ter da so se nekateri očitno ušteli, ko ji niso ponudili priložnosti. »Ne gre za to, da bi dokazovala, da se motijo drugi, temveč za to, da dokažem, da imam prav sama,« se je Becky Hammon odzvala na vprašanje enega izmed novinarjev po osvojitvi naslova.

Tega, da se mora dokazovati na nižjih ravneh, preden jo resno vzamejo na višjih, je bila Becky Hammon sicer vajena že iz igralskih dni. Čeprav je imela za seboj odlično srednješolsko kariero, so jo namreč zaradi njene nizke višine (168 centimetrov) in pomanjkanja atletskih sposobnosti (zelo podobno kot pri dandanes najboljšemu košarkarju v NBA Stephu Curryju) »spregledali« pri vseh pomembnejših univerzah, kot kasneje enako tudi pri naboru lige WNBA, na katerem je ni izbral noben izmed klubov. Kot »prosta« igralka se je v sezoni 1999 (v WNBA so sezone v enem koledarskem letu, op. p.) nato vendarle pridružila ekipi New York Liberty, kasneje pa nastopila na šestih tekmah All Star, bila dvakrat izbrana v najboljšo peterko lige, ob 15., 20. in 25. obletnici lige WNBA vselej v najboljšo ekipo vseh časov, franšiza San Antonio Silver Stars/Las Vegas Aces pa je tudi upokojila njen dres s številko 25. Poleg tega je v času premorov med sezonami v WNBA igrala v Španiji in Rusiji, kjer je sprejela tudi tamkajšnje državljanstvo in z rusko reprezentanco na olimpijskih igrah v Pekingu 2008 osvojila bronasto kolajno.

Kmalu spet v NBA?

Med kariero je imela Hammonova nekaj težjih poškodb kolena, prelomna pa je bila tista na prvi tekmi sezone 2013, ko si je strgala križno vez. Takrat se je odločila pristopiti k trenerju Danu Hughesu. »'Hej, trener, rada bi bila trenerka,' mi je dejala Becky, sam pa sem takoj pomislil, da je to odlična ideja. Vseskozi sem bil namreč prepričan, da bo nekega dne izjemna trenerka, po poškodbi leta 2013 pa sem prvič tudi njo slišal izraziti željo po takšni vlogi,« se spominja Dan Hughes. Naslednje vprašanje Hammonove je bilo, če bi ji Hughes lahko uredil, da bi se v vlogi gledalke udeležila treningov San Antonio Spurs pod vodstvom Gregga Popovicha. Ta je bil takoj za stvar, Hammonova pa ga je tako navdušila, da se je, potem ko je pozdravila poškodbo in odigrala še zadnjo sezono, leta 2014 za stalno pridružila njegovemu štabu.

»Prepričan sem, da bodo njena košarkarska inteligenca, delovne navade in občutek za medčloveške odnose močno koristili našemu moštvu,« je svojo odločitev, ki je seveda precej odmevala (nenazadnje je Hammonova postala šele druga ženska v trenerskem štabu moštva iz lige NBA po Lisi Boyer, ki je v sezoni 2001/02 prostovoljno opravljala vlogo pomočnice pri Cleveland Cavaliers), takrat razložil Gregg Popovich. Kljub številnim ponudbam drugih klubov je Hammonova San Antoniu ostala zvesta do letos, z naslovom v WNBA pa si je po mnenju mnogih dokončno odprla vrata do vloge glavne trenerke v moštvu lige NBA. Vprašanje naj tako ne bi bilo več ali, temveč kdaj in kje, v katerem klubu.