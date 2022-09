Slovenska nogometna reprezentanca se v nacionalnem centru na Brdu pri Kranju in na stadionu v Stožicah pripravlja na zadnji dve tekmi v ligi narodov z Norveško v soboto ob 18. uri v Ljubljani in Švedsko v torek ob 20.45 v Solni. Cilj varovancev selektorja Matjaža Keka je obstanek v ligi B narodov, kar pa bo zelo zahtevna naloga, saj so na zadnjem mestu v skupini z dvema osvojenima točkama, pred njimi so Norveška (10 točk), Srbija (7) in Švedska (3). V ligo C bo izpadla zadnjeuvrščena reprezentanca. Slovenija je junija ligo narodov začela s porazoma s Švedsko v Ljubljani (0:2) in Srbijo v Beogradu (1:4), nato pa pod vodstvom pomočnika Boštjana Cesarja, ker je bil selektor Matjaž Kek v izolaciji zaradi okužbe s covid-19, remizirala z Norveško v Oslu (0:0) in Srbijo v Ljubljani (2:2, ob polčasu je zaostajala 0:2).

Najboljše volje Bijol in Lovrić

Reprezentanti so na Gorenjsko dopotovali dobro razpoloženi, saj jih je večina ujela tekmovalni ritem v svojih klubih, kjer kažejo dobre predstave in so strelsko učinkoviti. Najboljše volje sta Jaka Bijol in Sandi Lovrić, ki sta se dobro znašla v Udineseju, kamor sta prišla poleti. Klub iz Vidma je odlično začel italijansko prvenstvo, k izkupičku petih zmag zapored, s katerimi je po sedmih krogih na tretjem mestu na lestvici z le točko zaostanka za vodilnim Napolijem, pa sta pomemben delež prispevala oba slovenska reprezentanta. Bijol, ki je v Videm prišel iz moskovskega CSKA, je nosilec igre v obrambi in nevaren ob prekinitvah v napadu, saj je v nedeljo dosegel gol ob zmagi s 3:1 proti Interju, kjer je bil v vratih Samir Handanović. V soboto visokega Korošca čakajo hude bitke s trenutno najboljšim napadalcem na svetu Erlingom Haalandom, ki je v letošnji sezoni za Manchester City dosegel 13 golov na desetih tekmah, od tega 11 na zadnjih šestih tekmah.

»Spremljam tekme Manchester Cityja, ki je eden najboljših klubov na svetu, Haaland pa nedvomno spada med najboljše napadalce. Na tekmi v Oslu smo pokazali, da lahko ustavimo Haalanda, in verjamem, da to lahko ponovimo tudi v Stožicah. O njem se veliko govori, a na Norveško moramo gledati na ekipo kot celoto. Naredili bomo vse, da ne bi prišel do priložnosti. Zelo ga spoštujem in tudi občudujem, vendar imam že nekaj izkušenj z največjimi zvezdniki. Če ustaviš njegovo ekipo, tudi Haaland ne prišel do priložnosti,« je pojasnil 23-letni Jaka Bijol. Za slovensko reprezentanco je dobrodošlo, da Bijol in Lovrić igrata skupaj v klubu in glede na igralna položaja (Bijol centralni branilec, Lovrić vezist) zgledno sodelujeta na igrišču ter se veliko družita tudi zunaj njega. Lovrić, ki je v Udinese prišel iz Lugana v Švici, pravi, da preživlja enega najlepših obdobij v karieri. »Pokazali smo, da se lahko kosamo z vsakim tekmecem. Norveška in Švedska sta zelo fizični ekipi, zato bo treba biti v dvobojih agresiven in čvrst,« je povedal 24-letni Sandi Lovrić, ki se hrvaškim staršem rodil v Sloveniji, nogometno pa je odrasel v Avstriji in je bil med dolžniki na štirih tekmah junija v ligi narodov. Druga naveza igralcev v istem klubu je Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, ki sta med nosilci igre v Sturmu iz Gradca. Še močnejša je slovenska kolonija v Panathinaikosu iz Aten, kjer so od letošnjega poletja skupaj Andraž Šporar, Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin. Prispevali so pomemben delež k petim zmagam na začetku grškega prvenstva in vodstvu na lestvici.

Jana Oblaka ni bilo na treninguv Stožicah

Na včerajšnjem treningu v Stožicah ni bilo vratarja Jana Oblaka, ki je v reprezentančno bazo prišel šele v ponedeljek zvečer. Po poškodbi se je na igrišče vrnil v nedeljo na madridskem derbiju Atletica z Realom in je včeraj opravil vadbo po posebnem programu. Vezist turškega Fenerbahčeja Miha Zajc se je pošalil, da je prišel na zbor reprezentance malo bolj svež od ostalih, saj na zadnjih dveh tekmah turškega prvenstva ni igral, zakaj pa je obsedel na klopi, ni znal pojasniti. Razveselil se je dobre forme ostalih reprezentantov, zlasti tistih, ki igrajo v Italiji. »Čutiti je, da so fantje po takšnih predstavah bolj samozavestni in so v ekipo prinesli dodatno energijo, kar je zelo pozitivno za našo reprezentančno zgodbo,« je izpostavil Miha Zajc, ki ima v Fenerbahčeju za soigralca norveškega reprezentančnega napadalca Joshua Kinga.

»Na prvi tekmi v Oslu so Norvežani spoznali, da smo kakovostna ekipa, če nas pred tem niso dobro poznali. Ker igramo tokrat doma, si želimo, da bi bili nevarnejši v napadu, kot je bilo v Oslu. Za uspeh je najbolj pomembna naša čim boljša priprava, da pokažemo pravo Slovenijo. Ker smo na zadnjih dveh tekmah remizirali, je tudi vzdušje na tokratni akciji boljše. Tudi termin v septembru nam veliko bolj ustreza kot junija po koncu sezone. Vsi smo polni energije in pripravljeni, da prikažemo dobre igre,« je razlagal Zajc. Zanimanje za slovensko nogometno reprezentanco je tokrat manjše kot običajno, saj je v senci nekaterih drugih. To pomeni, da ima več miru. Tudi predstavnikov medijev je na treningih manj, kot jih je bilo v preteklosti.