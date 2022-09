Celjani so svoj letošnji, že 27. nastop med evropsko elito v klubski zgodovini (več jih imata zgolj Zagreb/29 in Veszprem/28) začeli prejšnji teden z gostovanjem pri Aalborgu na Danskem in pričakovano izgubili (32:36), čeprav so se nepričakovano dobro upirali enemu glavnih kandidatov za nastop na sklepnem turnirju najboljše četverice junija 2023 v Kölnu. Manj kot osem minut pred koncem tekme so namreč zaostajali samo za dva gola (29:31), na koncu pa so na šesti medsebojni tekmi doživeli že peti poraz. Zvezda večera je bil danski reprezentant Mikkel Hansen, ki je pred letošnjo sezono prišel iz francoskega kluba Paris Saint-Germain, katerega dres je nosil kar deset let. Zdaj 34-letni levi zunanji igralec se je na tekmi proti Celjanom vpisal tudi v rokometno zgodovino, saj je dosegel že jubilejni, 1000. gol v evropski ligi prvakov, za nameček pa je gostom iz Slovenije zabil deset golov brez zgrešenega strela.

Brez dveh zvezdnikov

Toda Aalborg je že preteklost, sedanjost pa Kiel, ki je rekorder po številu naslovov nemškega prvaka (22) in ki je v letošnji domači ligi na uvodnih štirih tekmah osvojil maksimalnih osem točk. »Zavedamo se, da nas čaka težka tekma, kajti Kiel ima tudi v tej sezoni najvišje evropske cilje. Tako doma kot v Evropi kaže učinkovite in dobre predstave. Gre za igralsko zasedbo, ki je že dolgo skupaj in je zelo uigrana, kar je zanjo velik plus v primerjavi z ostalimi tekmeci,» pravi celjski trener Alem Toskić pred obračunom s klubom, za katerega od leta 2017 zelo uspešno igra tudi slovenski reprezentant Miha Zarabec, ki je na sever Nemčije prišel prav iz Celja, katerega dres je pred tem nosil tri sezone.

V celjskem taboru se zavedajo, da je favorit Kiel, ki ima zvezdnikov vsaj za manjši telefonski imenik. Čeprav sta zaradi poškodb že dlje časa na bolniški nemški specialist za obrambo Hendrik Pekeler in norveški organizator igre Sander Sagosen, to ne zmanjšuje ocene o zvezdniški zasedbi trenerja Filipa Jiche, v kateri so Danca Niklas in Magnus Landin, Hrvat Domagoj Duvnjak, Norvežan Harald Reinkind, Šved Niclas Ekberg, Avstrijec Nikola Bylik, nemški reprezentanti Steffen Weinhold, Patrick Wiencek, Rune Dahmke... A trener Toskić ocenjuje: »Pred nami je velik izziv, ki pa se ga niti slučajno ne bojimo. Prepričan sem, da bo Kiel temeljito analiziral našo igro proti Aalborgu in da nas v Zlatorogu ne bo podcenjeval. Na Danskem smo pokazali in dokazali, da se lahko kosamo tudi z najboljšimi, tudi proti Nemcem pa bomo dali svoj maksimum, da bi se prikazali v najlepši luči. Želimo si tudi podpore navijačev, poln Zlatorog pa bi nam vlil dodatnih moči.«

Mlakar: To je velik užitek

Levoroki celjski ostrostrelec Žiga Mlakar se proti Aalborgu ni vpisal med strelce, enako pa velja še za šest njegovih soigralcev od skupno 13 v polju. Pred tekmo s Kielom, ki je v prvem krogu premagal norveški Elverum s 36:26, Žiga Mlakar ocenjuje, da je bila predstava proti Aalborgu dokaz, da se lahko pivovarji enakovredno borijo z evropsko špico, in dodaja: »Pristop in igro z določenih delov tekme želimo ponoviti tudi proti Kielu. Na Danskem smo pokazali, da če gremo v tekmo sproščeni, motivirani in brez pritiskov, je marsikaj mogoče tudi proti na papirju boljšim ekipam. In da lahko morebiti presenetimo in premagamo tudi boljše ekipe. Ne glede na njegovo zvezdniško zasedbo in vrhunsko kakovost nas Aalborg ni razbil.«

Mlakar, 32-letni slovenski reprezentant in rojeni Celjan (igral je še za Maribor, poljsko Wislo in Zagreb), upa, da bodo Celjani po enoletni suši igranja v ligi prvakov spet prikazali dobro igro v Zlatorogu. »Posebne motivacije seveda ne potrebujemo, saj se bomo pomerili z eno najboljših ekip v Evropi. Vzdušje v garderobi pred takšnimi tekmami je vedno super, polno motiva, želje, pozitivne energije, borbenosti... Domači in tuji rokometni javnosti želimo proti Kielu pustiti zelo dober vtis, kajti igranje proti vrhunskim ekipam je za vsakega igralca velik užitek,« potrjuje Mlaki, najstarejši in najizkušenejši član spremenjene, pomlajene in neizkušene celjske ekipe.