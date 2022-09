V ligi prvakov so hokejisti SŽ Olimpije po dvakrat izgubili proti Turkuju in Wolfsburgu, na vseh štirih tekmah, predvsem na obeh s finskimi predstavniki, pa bi bil njihov izkupiček lahko boljši. Če nič drugega, bi lahko iztržili vsaj en neodločen izid, vendar pa se temu, da so še brez osvojene točke, lahko »zahvalijo« nespretnosti pred nasprotnikovimi vrati in lastnim napakam v svoji obrambni tretjini. Toda liga prvakov naj bi bila, kot pravijo v taboru zeleno-belih, ogrevanje za ligo ICEHL, v katero so se lani vrnili po petih letih in presenetili z neposredno uvrstitvijo v četrtfinale končnice.

»V ligi prvakov smo se kljub porazom veliko naučili. Drsanje je bilo hitrejše, hitrejše so tudi reakcije, vse to pa je bila dobra izkušnja za nas, ki nam bo koristila v ligi ICEHL. Če smo bili lani v njej še presenečenje in nas vsaj v prvi polovici sezone morda še niso jemali resno, se letos na to ne moremo več zanašati. Nasprotniki se bodo na nas bolje pripravljali, vendar cilji ostajajo enaki. Tudi lani smo tekmovanje začeli s porazom, toda do konca rednega dela tekmovanja bo še 51 tekem, tako da nas verjetno čaka veliko vzponov in padcev,« je prepričan 30-letni Tadej Čimžar, ki tretjo sezono igra za aktualne slovenske državne prvake.

Tudi lani so Ljubljančani ligo ICEHL začeli s porazom in to potem, ko so v Innsbrucku že po desetih minutah tekme vodili z 2:0. V nadaljevanju tekmovanja so po zmagah nad Gradcem in Linzem slavili zmago še v Bolzanu, in to s 6:2. Po osmih krogih so bili prvič na prvem mestu lestvice, skupaj 56 dni, kar bo letos težko ponoviti. Že zato, ker, kot je omenil Čimžar, na faktor presenečenja ne bodo mogli več računati.

»Še vedno mislim, da je letošnja ekipa boljša, hitrejša in mlajša od lanske, vendar to še ne pomeni, da bomo sami po sebi uspešnejši kot lani. Čeprav si tega ne želim, pričakujem, da uvod v sezono ne bo tako uspešen kot lanski, ker bodo vse ekipe bolj pripravljene na nas, kar se je pokazalo že v Bolzanu. Lani smo bili tam v napadu zelo učinkoviti, v nedeljo žal ne, ampak vse to je šele začetek. V petek nas čaka še gostovanje pri Fehervarju, nato v nedeljo prva domača s celovškim KAC, tako da ne sme biti nobenega popuščanja. Moj osebni cilj je, da bomo deset krogov pred koncem rednega dela lige v igri za končnico. Tudi če pridemo vanjo prek kvalifikacij, takoj podpišem,« se slabšim začetkom sezone ne obremenjuje Mitja Šivic, trener SŽ Olimpije.

Ali je, kot trdi Šivic, letošnja ekipa Ljubljančanov res bolj kakovostna od lanske, bo pokazalo nadaljevanje sezone. Za zdaj ostaja dejstvo, da je bila v Bolzanu že peta zaporedna tekma, ko Olimpijini tujci niso zatresli nasprotnikove mreže. Napadalci Marc-Olivier Vallerand, Joseph Garreffa in Chris Dodero so bili velikokrat v priložnosti, vendar brez doseženega zadetka. Odsotnost Guillaumea Leclerca, ki je odšel k švedski ekipi Östersunds, se zeleno-belim trenutno najbolj pozna. Tekem bo še ogromno, tudi v pokalu Slovenije, kajti že jutri bodo Ljubljančani v polfinalu v Zalogu igrati proti mestnemu tekmecu Slaviji junior. Če bo šlo vse po napovedih in bodo Jeseničani nocoj v Celju premagali domačine, jutri pa SŽ Olimpija zaloško ekipo, bomo že 28. septembra imeli prvi večni derbi v finalu slovenskega pokalnega tekmovanja.