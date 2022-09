Kar 33 mest je na svetovni lestvici napredovala Katerina Siniakova, zmagovalka najmočnejšega teniškega turnirja v Sloveniji WTA Zavarovalnica Sava Portorož. Čehinja je z 82. mesta napredovala na 49., medtem ko je bila najvišje na svetovni lestvici pred štirimi leti na 31. mestu. Kot se spodobi, je zmagovalka najboljšo igro pokazala v finalu, kjer je proti wimbledonski zmagovalki in favoritinji Jeleni Ribakina slabo startala, zaostajala z 0:5, v nadaljevanju pa se po več kot treh urah boja veselila enega svojih največjih uspehov.

V Portorož je pripotovala na krilih zmage med dvojicami na OP ZDA v New Yorku. S partnerico Barboro Krejčikovo, ki je bila sprva prijavljena za nastop na Obali, a ga je po uspehu v New Yorku odpovedala, sta izjemno trofejni. Osvojili sta že vse štiri turnirje največje četverice, letos pa nista zmagali le na Rolandu Garrosu, ki sta ga pred tem osvojili že dvakrat. Čehinji sta bili med dvojicami tudi olimpijski zmagovalki lani v Tokiu. Navsezadnje sta zmagali tudi v Mariboru, in sicer leta 2014, ko je Siniakova nazadnje tekmovala v Sloveniji na turnirju serije futures ter zmagala v obeh konkurencah. Zanimivo je, da je Čehinja v Mariboru na zmagoviti poti premagala tudi tedaj 16-letno Tamaro Zidanšek, ki se ji je maščevala za poraz lani v osmini finala Rolanda Garrosa, kjer je bila Slovenka pozneje polfinalistka.

»Ko zmaguješ, te ne moti nobena časovna razlika, ko ti ne gre, te moti vse. Pri meni je zdaj vse v najlepšem redu. Sem pa povsem izčrpana. Turnir v Sloveniji je bil izjemno naporen, v soboto sem odigrala celo dva dvoboja. V finalu sem se vrnila le zato, ker sem verjela vase in želela dobro formo kronati s turnirsko zmago,« je pojasnila Katerina Siniakova, ki so jo v Portorožu najbolj navdušili sončni zahodi.