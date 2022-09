Oder razprodane Gallusove dvorane je v nedeljo zvečer kot prvi evropski oder gostil mednarodno priznano klinično psihologinjo dr. Shefali Tsabary, ki je slovenskim staršem predstavila koncept zavestnega starševstva. V središču tega koncepta ni otrok, ampak starš, ki se ukvarja s svojo notranjostjo. Starševstvo, osredotočeno na starša, v ospredje postavlja otroke in ne svojih pričakovanj, neuresničenih potreb in projekcij, za katere starši želijo, da bi jih njihovi otroci dosegli.

Živeti manj obremenjeno z vzorci svojih staršev

»Glede na to, da sem prvič v Sloveniji, moram reči, da sem izredno presenečena in hkrati hvaležna za takšen odziv in zanimanje slovenskih staršev. Veseli me, da spoznanja in konec koncev izkušnje, tako strokovne kot osebne, lahko širim po svetu in tako prispevam svoj delež k temu, da bo generacija naših otrok živela bolj izpopolnjeno, predvsem pa manj obremenjeno z vzorci svojih staršev. Naloga staršev je, da te vzorce prepoznajo in jih ne prenašajo na svoje otroke, saj lahko ti le tako v polnosti razvijejo svoj potencial in puščajo edinstven pečat v vsem, kar počnejo,« je ob koncu dogodka izpostavila dr. Shefali.

Poslanstvo Fundacije Novaka Djokovića: omogočiti kakovostno predšolsko vzgojo

Dr. Tsabaryjeva se je na turnejo po Sloveniji, Hrvaški in Srbiji podala na povabilo Fundacije Novaka Djokovića. Jelena Djoković, soustanoviteljica in mednarodna direktorica Fundacije, se je z delom dr. Shefali po naključju seznanila pred leti, ko je naletela na njen podkast. Način, kako je v njem opisala starševstvo, jo je popolnoma navdušil. Kasneje se je tudi izobraževala na njenem inštitutu, sedaj pa se je odločila, da njeno približa tudi staršem v tem delu Evrope. »Verjamem, da se vam je že zgodilo, da slišite nekoga nekaj reči in se vas to tako dotakne, da menite, da je povedal točno tisto, kar nosite globoko v sebi. To se je zgodilo meni z dr. Shefali. Njeno znanje in metode, kako prepoznati in s pridom uporabiti čustvene in duhovne lekcije, ki so del vzgojnega procesa, da bi jih lahko uporabili za naš lastni razvoj, so me več kot prepričale. V duhu poslanstva naše Fundacije, ki si prizadeva predvsem za omogočanje kakovostne predšolske vzgoje, so uvidi dr. Shefali dodana vrednost znanju, ki ga širimo med starše in strokovnjake,« je pojasnila Jelena Djoković.

Dr. Shefali in Jelena Djoković se bosta s svojim predavanjem ustavili še v Zagrebu in Beogradu.