Kar pet let je zaradi pandemije koronavirusa in prestavitve evropskega prvenstva Sloveniji pripadal naziv prvakov stare celine. Od včeraj pa jih je na tronu zamenjala Španija. Košarkarji selektorja Sergia Scariola so četrtič v zgodovini pokorili evropsko konkurenco, venomer pod vodstvom italijanskega stratega. V finalu so Španci hitro zagospodarili na parketu dvorane Mercedses-Benz Arena in sredi druge četrtine že vodili za 21 točk. Francija se je v igro za zmago vrnila z delnim izidom 20:2, a pri tem očitno porabila preveč energije. Španija je namreč znova prevzela pobudo in tekmo precej mirno pripeljala do konca. Junak pri prvakih je bil Juancho Hernangomez, ki je dosegel 27 točk, od tega sedem trojk iz devetih poskusov.

Na tekmi za bron je bila Nemčija po razočaranju v polfinalu, ko je klonila proti Franciji, vidno v krču, Poljaki pa sproščeni, saj je že uvrstitev med štiri najboljše za igralce selektorja Igorja Miličića gromozanski uspeh. Gostitelji prvenstva so bili večino tekme v prednosti, a je nasprotnik dobrih sedem minut pred koncem izid izenačil na 59:59. Poljaki so verjeli, se spodbujali na klopi, a je bila kakovostna razlika med moštvoma enostavna prevelika. Nemci so na krilih Dennisa Schröderja, ki je bil s 26 točkami najboljši strelec tekme, v ključnih trenutkih zagospodarili in zasluženo prišli do tretjega mesta ter s tem prvega odličja po 17 letih.

»Zelo sem ponosen na to skupino igralcev, ki je žrtvovala poletje z družinami. Čast mi jih je bilo voditi in gledati, kako tekmujejo in se hkrati zabavajo. Še vedno smo malo razočarani zaradi polfinala. Potem ko smo v četrtfinalu premagali Grčijo, smo imeli občutek, da lahko dobimo tudi Španijo in se prebijemo v finale. A to je šport in to nas bo samo okrepilo. Pozitivna stvar je, da smo prišli do brona, saj je tako naše delo dobilo smisel,« je po osvojenem bronu misli zbral selektor Nemčije Gordon Herbert. »V prvem polčasu smo naredili preveč napak in pri metih puščali same tiste nemške igralce, ki jih ne bi smeli. Ob tem nismo dobro krožili z žogo v napadu ter se slabo postavljali. V drugem polčasu je bilo drugače, zato smo se tudi vrnili in ujeli nasprotnika. A v ključnih trenutkih smo dvakrat pri metu za tri pustili Voigtmanna in to drago plačali. Čestitam Nemčiji za zmago, a tudi mojim igralcem za celoten turnir. Zame so heroji, superzvezdniki. Upam, da so mladi igralci veliko odnesli iz te izkušnje,« pa je povedal selektor Poljske Igor Miličić.