Francoski in španski košarkarji za zlato v Berlinu

Dvorana Mercedes-Benz v nemški prestolnici bo danes prizorišče zadnjega dejanja na letošnjem evropskem košarkarskem prvenstvu v Nemčiji, Italiji, Gruziji in na Češkem. V velikem finalu se bodo ob 20.30 udarili Španci in Francozi, tekma za tretje mesto med Nemci in Poljaki pa se bo pričela ob 17.15.