Kazahstanka je dvoboj proti Romunki začela izjemno in si takoj priigrala prednost 5:0, niz pa zaključila po vsega 35 minutah.

V drugem nizu je Bogdanova, na tem turnirju je izločila tudi slovensko predstavnico Tamaro Zidanšek, zaigrala bolje, a vseeno ni našla odgovora na močno igro Ribakine. Ta je še do treh »breakov« prišla v tretji, peti in sedmi igri ter znova s 6:1 dobila niz in s tem dvoboj.

»Pogoji so bili zelo zahtevni, povsem drugačni, kot smo jih bili tukaj vajeni. Občutek v izmenjavah je bil povsem drugačen. Igre so bile zelo izenačene, ampak servirala sem dobro in igrala agresivno, s čimer sem zelo zadovoljna. Lepo je igrati tukaj v finalu, Portorož je lep kraj in tu zares uživam. Veselim se že finala,« je takoj po dvoboju dejala zmagovalka Wimbledona.

Za Ribakino bo to jubilejni deseti finale na najvišji ravni, tretji letos (Adelaide) ter prvi po zmagi v Wimbledonu v začetku julija. Pred tem je turnirski zmagi slavila še v Bukarešti (2019) in Hobartu (2020). Šest finalnih obračunov je doslej izgubila.

V finalu se bo 23-letna Kazahstanka pomerila z boljšo iz obračuna med Nemko Anna-Leno Friedsam in Čehinjo Katerino Siniakovo. Slednja bo odigrala dva dvoboja v le nekaj urah, saj je pred tem v četrtfinalu ugnala Italijanko Jasmine Paolini. Po dveh urah in 35 minutah je slavila s 6:2, 3:6, 7:6 (5).

V finalu dvojic pa bosta igrali Ukrajinka Marta Kostjuk in Čehinja Tereza Martincova, ki sta dobili v petek prekinjeni obračun proti Britanki Harriet Dart in Rusinji Aleksandri Panovi s 4:6, 6:2, 10:6. Za naslov se bosta v nedeljo pomerili s špansko-slovaško navezo Cristina Bucsa/Tereza Mihalikova.