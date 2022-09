Potem ko je Luka Dončić s 47 točkami proti Franciji v skupinskem delu dosegel drugi najboljši točkovni izkupiček v zgodovini EP, so praktično vsi pričakovali, da bo slej kot prej postal tudi četrti košarkar s trojnim dvojčkom na prvenstvih stare celine. Nenazadnje mu je to kot tretjemu po Aleksandru Belovu in LeBronu Jamesu uspelo na lanskih olimpijskih igrah, v ligi NBA pa jih je pri vsega 23 letih zbral že 46, kar ga uvršča na deseto mesto večne lestvice. A pričakovanje se niso uresničila. Vsaj tista ne, da ga bo dosegel Dončić. Do trojnega dvojčka je namreč prav ob četrtfinalni zmagi proti Sloveniji prišel Poljak Mateusz Ponitka (26 točk, 16 skokov, 10 asistenc) in postal narodni heroj. A še pred prvenstvom je bil njegov položaj precej drugačen.

Ponitka je od leta 2018 igral v Rusiji. Najprej za Lokomotiv iz Kubana, od leta 2019 pa za Zenit iz Sankt Peterburga. Ko je Rusija začela z vojno agresijo nad Ukrajino, ni takoj zapustil države ter je odigral še tekmo proti CSKA. To je v domovini sprožilo številna zgražanja. Med njegovimi najbolj glasnimi kritiki je bil nekdanji reprezentant, ki je igral tudi v ligi NBA, Marcin Gortat. »Ponitka je vedno bil individualist. Tudi to pot je sprejel odločitev, ki ne preseneča. A od kapetana reprezentance se pričakujejo drugačne poteze,« je dejal Marcin Gortat.

Ponitka je ob vrnitvi v domovino sklical novinarsko konferenco, na kateri je pojasnil dvoje odločitve. »Sem proti odločitvam Rusije. Vojna je zlo. Ko se je začela, sem bil v Rusiji. Nemudoma sem se želel vrniti v domovino, a sem imel z Zenitom še triletno pogodbo, ki smo jo poskušali razdreti. Najprej sem poskrbel, da je Rusijo zapustila moja družina. Prišla je tekma s CSKA, jaz pa še vedno s pogodbo. Po koncu smo nadaljevali pogajanja, razdrli dogovor in odšel sem domov,« je pojasnil Mateusz Ponitka in nato odgovoril še Gortatu. »Po njegovih besedah je moja družina dobila številne grožnje. Govoril je o mojem značaju. Imam več kot 130 nastopov za poljsko reprezentanco. Kje je bil njegov značaj, ko je leta 2011 na cedilu pustil izbrano vrsto?«

Starša na čudni misiji

Ko se je prah okoli njegovega prihoda iz Rusije polegel, je sledil nov javni spor. Tokrat z bratom Marcelom, ki ga je obtožil, da zaradi njega nima mesta v poljski reprezentanci. »Dobil sem informacijo, da me je selektor želel v moštvu, a je Mateusz postavil pogoj, da potem ne bo igral za reprezentanco.« Tudi v tem primeru Mateusz Ponitka ni ostal tiho. »O tej zadevi bi moral spregovoriti že prej. Ko sem imel 19 let, so me starši postavili pred dejstvo – ali partnerka ali midva. Izbral sem ljubezen, osebo, ki me že deset let podpira vsak dan in je danes moja žena. Od tedaj sta moja starša na misiji, da meni in moji družini uničita življenje. V sporu sta s celotno ostalo družino, le s stricem ne, ki pa živi na podeželju in izve samo stvari, ki mu jih povesta ona. Ne izbirata sredstev. Ko sem igral za Zielono Goro, so naju z ženo navijači zaradi njunih sporočil napadli in naju žalili. Opozoril sem Marcela, ki pa se je postavil na njuno stran. Točno ve, kaj se dogaja, a mu kljub temu nisem nikoli odrekel pomoči, ko jo je potreboval, tudi finančne ne. Po vsem skupaj pa si več ne predstavljam, da bi z njim igral v istem moštvu. Če se bo selektor odločil, da bolj potrebuje njega, mu bom z veseljem odstopil mesto.«

To se na koncu ni zgodilo, celotna Poljska pa je selektorju Igorju Miličiću hvaležna, da se je odločil, kot se je. Mateusz Ponitka je namreč glavni razlog, da se Poljska, na katero na EP 2022 ni računal nihče, bori za odličje. »Kolajna bi bila obliž za vse rane. Želimo jo osvojiti za naš narod in naredili bomo vse, da nam uspe.«