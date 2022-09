Kaja Juvan je bila lani z uvrstitvijo v polfinale hit najmočnejšega teniškega turnirja WTA Zavarovalnica Sava Portorož, letos pa se je kljub porazu v drugem krogu pokazala v najlepši luči. Tesen poraz s 7:5 v podaljšani igri tretjega niza proti lanski zmagovalki Jasmine Paolini je bil boleč, kljub temu pa sta lahko s trenerjem Zoranom Kranjcem pozitivno sklenila turnir. Javna tajna na Obali je bila, da ima Juvanova zdravstvene težave v družini, ki ji jemljejo veliko moči in energije, zato so bili njeni nastopi nepredvidljivi. Po porazu v Portorožu je Ljubljančanka dejala, da si bo v položaju, v katerem se je znašla, vzela nekaj tednov tekmovalnega premora, med katerim bo sicer trdo trenirala.

»Res je, da sem bila lani v Portorožu polfinalistka ter dosegla enega svojih največjih uspehov. Vseeno menim, da sem se letos domači javnosti pokazala v še lepši luči, predvsem glede igre. Žal mi je le, ker nisem dobila vsaj še ene priložnosti, ki bi si jo morda tudi zaslužila,« je ocenila Kaja Juvan, ki je v prvem krogu dosegla eno svojih največjih zmag v karieri. Premagala je izkušeno Francozinjo Alize Cornet, četrtfinalistko OP ZDA, ki je v Portorož pripotovala odlično pripravljena. »Redko komentiram igro tekmic, a tokrat moram priznati, da sem v drugem krogu naletela na izjemno razpoloženo igralko. Jasmine mi ni podarila ničesar. Občutila sem, kako dobro se počuti v Portorožu in kako samozavestna je. Dvoboj je bil izjemno kakovosten.«

Pohvale Renza Furlana

Trener Zoran Kranjc, ki je v preteklosti več let sodeloval s Tamaro Zidanšek, je vselej skromen in zadržan, a izjemno natančen v analizah in dosleden pri sledenju cilja. Po porazu sta z Nikom Razborškom, ki je prav tako del širše skupine Kaje Juvan, razpravljala o napredku v zadnjih mesecih ter nam dovolila, da smo prisedli. Kranjc je dejal, da je bila Kajina igra v Portorožu v trenutnem stanju blizu popolnosti. Sočasno je poudarjal, koliko prostora za napredek še ima njegova varovanka, s katero je prvič na turnirju sodeloval spomladi v Rimu. Povedal nam je tudi, da mu je trener Renzo Furlan priznal, da ga je izjemno presenetila njegova varovanka Jasmine Paolini in dal s tem tudi poklon slovenski igralki. Nekdanji igralec Renzo Furlan ni »kar nekdo«, saj je do pred kratkim na prošnjo Novaka Đokovića več let vodil srbsko trenersko stroko.

»Zavedam se, da bom za ceno agresivnosti naredila tudi kakšno napako več, a je ta pot edina prava in k njej s trenerjem stremiva. Svojo prihodnost si predstavljam v agresivni igri, kakršno igrajo najboljše igralke v svetovnem tenisu. Vztrajati moram na tej poti razmišljanja in verjeti, da mi lahko uspe,« je prepričana Juvanova, Kranjc pa ocenjuje, da je njeno znanje izjemno široko in nesporno. Da pa ima Ljubljančanka največ rezerv v odraščanju kot športnica. Zato se v ekipi pod vodstvom Slovenca Mirana Kotnika in Slovaka Maroša Molnarja veliko posvečajo kondicijski pripravi, v trening pa bodo vključili tudi akrobatiko in balet, da bo igralka v prvi fazi spoznala svoje telo, v drugi pa znala reagirati v vsakem trenutku. Kranjc je tudi mnenja, da bo morala ta čas 72. igralka na svetu zamenjati lopar, in sicer preiti na tršega, ki ji bo omogočal močnejše udarce. Toda takšni preskoki so postopni in je treba imeti precej potrpežljivosti.

Novembra proti Kitajski

Kaja Juvan je v Portorožu pokazala tudi večjo psihološko zrelost, ki je posledica vse večje samostojnosti. Njeni koraki proti teniški popolnosti se s Kranjcem zdijo načrtni in realni. S prikazano igro v Portorožu bi morala biti njena uvrstitev na svetovni lestvici precej višja, čeprav bo v ponedeljek nazadovala, saj na domačem turnirju WTA 250 ni ubranila lanskih točk. Na svetovni lestvici vse bolj nazaduje Tamara Zidanšek, ki ji v letošnjem letu ne gre. Zamenjala je tudi del ekipe in išče prave občutke.

Obe najboljši Slovenki letos čaka še ena pomembna reprezentančna akcija, ko bo Slovenija v prvem krogu kvalifikacij za svetovno skupino Billie Jean King bržčas v Ljubljani gostila Kitajsko. Vodilni pri Tenisu Slovenije so se za sodelovanje dogovorili tudi z Andrejo Klepač, ki bo na razpolago med dvojicami. Primorka bo v teh dneh odpotovala v ZDA in Mehiko, kjer bo na močnih turnirjih tekmovala s partnerico Alexo Guarachi, nato pa se pripravljala na dvoboj s Kitajsko. Spomnimo, da si je Slovenija priborila dodatno tekmo spomladi v Turčiji, najboljša igralka turnirja pa je bila brez poraza Juvanova.