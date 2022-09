Legendarna srbska igralka in njena sramotna izkušnja

Legendarna srbska igralka Mira Banjac, najbolj znana po vlogi v filmu Balkanski vohun, je pri 92 letih doživela pravo mučenje na letališču v črnogorskem mestu Tivat, od koder je letela v Beograd. Njen let je bil odpovedan, na naslednjega pa je morala na letališču čakati štiri ure. V tem času ji je postalo slabo, a se ni mogla usesti, ker so bili vsi sedeži na letališču zasedeni, nihče pa ji ga ni hotel odstopiti. »Opazovala sem sramoten prizor! Mira ni imela kam sesti. Vsi so gledali žensko, staro 92 let, kako stoji, a nihče ni hotel vstati. Tudi če ne bi bila legenda, kakršna je, bi ji morali odstopiti prostor. Na koncu je vstala neka ženska z otrokom. Dala ji je tudi steklenico vode, da je prišla k sebi. Takrat je Mira z glave snela klobuk in vzela pahljačo, da se ohladi,« je za srbske medije povedala anonimna opazovalka dogajanja, ki je bila v tistem času na letališču. Povedala je še, da so igralki izgubili tudi kovček in ga eno uro iskali. Mira Banjac bo letos dopolnila 93 let, njene najbolj znane vloge pa so bile poleg tiste v Balkanskem vohunu med drugim še vloge v filmih Čuvaj plaže v zimskem času, Se spomniš Dolly Bell, 72 dni, Ne nagibaj se ven, Rekviem za gospo J. in Zvizdan. V kulturo se je prvič podala pri 15 letih, v rodni vasi Erdevik v Srbiji, kjer se je pridružila kulturni sekciji Prve proletarske brigade, študirala je v Novem Sadu, za svoje igralske dosežke pa je prejela več nagrad.