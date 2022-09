Ukrajinsko lepotno tekmovanje

Lepotna tekmovanja potekajo po svetu že sto let. Da lepotice in lepotci ne bi bili zgolj bimboti in barbike v lepih telesih, jih sodniki v žirijah pobarajo o njihovih stališčih do problemov, kot so svetovni mir, zdravo okolje in lačni otroci. Bolj ko so tekmovalci prepričljivi, večja je verjetnost, da bo njihova fizična lepota zmagala. Moj učitelj angleščine, ki je bil doma z Gorjancev na meji s Hrvaško, je to komentiral z lokalnim rekom, ki pravi, da kar nič ne stane, plačam jaz. Današnja domača zunanja in varnostna politika spominjata na takšna lepotna tekmovanja.