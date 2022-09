Luka Dončić, eden od nas​

Ne bi se smeli ne vem kako čuditi temu, da Luka Dončić ne zna izgubljati. Mali ima samo triindvajset let, je torej v dobi, ko človek, kot se običajno reče, še vedno nima kaj izgubiti. To veščino – dostojanstveno prenašanje poraza – pridobimo z leti in izkušnjami. Porazi so del igre in treba je izgubiti devetindevetdeset tekem, preden po stoti končno mirno zaspiš.